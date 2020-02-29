Мама і діти чудово розважилися

Російський шоумен Максим Галкін показав, як його шестирічні діти розважаються вдома, поки він на роботі

На своїй сторінці в Instagram артист опублікував веселе відео, на якому Ліза і Гаррі постали в карнавальних костюмах, передає Politeka.

На записі Гаррі позує в костюмі привида, хоча і називає себе королем злих хмар, а його сестричка одягнула червоно-чорний наряд, сховавши обличчя під білою маскою, а зверху надівши капелюха. Вона називає себе королевою темряви Гемгемою.

Є в кадрі і «стара зла відьма», – жінка в чорному вбранні, яка бере участь у виставі. Найімовірніше, це няня двійнят.

За кадром чути голос Алли Пугачової, яка підіграє дітям і намагається дізнатися, хто з них яким героєм є.

«Добре, що це не тоді, коли я сплю», – жартує зірка російської естради.

Відео вийшло по-справжньому домашнім і теплим.

«Діти весь будинок налякали! Страшилки на ніч», – підписав відео Максим Галкін.

Тільки за перших пару годин публікація зібрала майже 380 тисяч переглядів і понад 400 коментарів.

«Привиди палацу Галкінвіль 😅😅😅😅😅👍👍👍. Дикі, але симпатииШніі😅😅», «Ну, нарешті привиди. А палац не палац без них», «Молодці. Як весело живеться. Заздрю білою заздрістю», «З цього і починаються сімейні традиції! Сімейні чудачиства!!! Це і є щастя!!!», «Бідні няні», – пишуть під відео фанати.

Раніше ми розповідали, що Галкін поділився теплим родинним знімком, який зворушив вимогливу публіку. На ньому Алла Борисівна обіймає шестирічних Гаррі і Лізу.

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