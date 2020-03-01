Телеведуча Юлія Барановська відповіла на чутки навколо її "відносин" з Максимом Галкіним

Так, ця відносини Барановської з Галкіним приписують їм вже не один рік. У російських ЗМІ останнім часом навіть почалися нові чутки про четвертої вагітності телелеведущей, на цей раз від чоловіка примадонни російської естради. Про це Юлія Барановська розповіла в програмі "Люди говорять з Лаурою Джугелия".

У свою чергу Барановська досить емоційно відреагувала на ці плітки, сказавши, що її подібні новини дратують. А плітки щодо вагітності від Галкіна заганяють її у фарбу.

"Це жахлива історія, просто препротивнейшая, мені самій було соромно за це, за те, що вони пишуть… Від Галкіна вагітна, ще щось…", – сказала вона.

Нагадаємо, що Максим Галкін записав на відео, як зворушливо прихильники привітали його дружину, легенду естради Аллу Пугачову, з початком весни.

Фанати дружною юрбою зібралися під вікнами будинку, в якому живуть Пугачова з Галкіним, "озброївшись" плакатами (так, щоб з'єднавши їх разом, вийшла напис "З весною!") і гарним настроєм.

Правда, зустрічати їх вийшов Галкін, а не примадонна, заради якої, власне, все й зібралися 1 березня в цьому місці. Ситуацію прокоментував чоловік співачки:

"Весна 💐 Дорогі друзі, з першим воскресінням весни вас! З прощеним неділею! З першим днем весни! Прихильники Алли підготували їй такий сюрприз! Алла їх подякувала і залишила всім автографи, а я пофотался за двох. Дякую вам хлопці за вірність творчості Алли і за збереження традиції її весняного свята!"

Користувачі мережі за лічені хвилини поставили понад 90 000 "сердечок" під зворушливим відео, залишивши безліч коментарів.

"А Максим з дерева знімає?"

"А класно співають😅😍🌹"

"Максим, ваші пости завжди приємно дивитися. Завжди щось добре і приємне). З Масницею, з весною!"

"А Алла не фотографувалася? Чому за двох?"

"По весняному душевно, тепло і мелодійно!🌹🌹🌹👍💝"

Нагадаємо, що Максим Галкін налякав розвагами своїх дітей на ніч дивлячись: "З цього і починаються...".

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