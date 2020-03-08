Супруга Никиты Преснякова, который приходится внуком примадонне российской эстрады Алле Пугачевой, удивила праздничным откровенным образом
Миниатюрная красавица-модель Алена Преснякова показала в своих сториз кадры с шумной вечеринки, пишет Politeka.net. Так в Instagram блондинки-красавицы появились фото и видео, где она отдыхает в компании друзей: изобилие стола, напитков на нем, роскошная уборная и прекрасные дамы в декольтированных нарядах у зеркала в ней. Кадры Алены, позирующей в пышном платьице золотистого цвета и корсетного "строения" - получились просто потрясающими.
Образ невестки Аллы Борисовны дополнила классическая укладка-волна, лучезарная улыбка и вечерний макияж на милом личике.
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Напомним, Алена Преснякова позировала вместе со мужем на фоне громадного букета цветов.
«Маленький приятный сюрпризик не может не обрадовать любимую) советую всем, кто хочет быстро намутить букет с доставкой прямо к подъезду», - говорится в подписи.
В ответ пользователи сети написали:
«такие красивые», «какая нежность», «бомба фотка – оба счастливы», «шикарная пара».
Напомним также, что невестка Пугачевой предстала в черном боди с пышными рукавами светло-персикового оттенка. Ее талию подчеркнул пояс с большой металлической бляхой, а на ногах красовались бежевые ботфорты.
Идеальная укладка, макияж естественных цветов, а также овальной формы серьги в ушах дополнили непревзойденный образ красотки.
Девушка бесстыдно похвасталась роскошным телом, давая поклонникам вовсю насладиться ее красотой.
Ранее сообщалось, что Алена Преснякова позировала в полном мейк-апе, демонстрируя «упругие» и пышные губы. Также звезда поделилась с поклонниками, где именно она «приводила себя в порядок».
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