Супруга Никиты Преснякова, который приходится внуком примадонне российской эстрады Алле Пугачевой, удивила праздничным откровенным образом

Миниатюрная красавица-модель Алена Преснякова показала в своих сториз кадры с шумной вечеринки, пишет Politeka.net. Так в Instagram блондинки-красавицы появились фото и видео, где она отдыхает в компании друзей: изобилие стола, напитков на нем, роскошная уборная и прекрасные дамы в декольтированных нарядах у зеркала в ней. Кадры Алены, позирующей в пышном платьице золотистого цвета и корсетного "строения" - получились просто потрясающими.

Образ невестки Аллы Борисовны дополнила классическая укладка-волна, лучезарная улыбка и вечерний макияж на милом личике.

Напомним, Алена Преснякова позировала вместе со мужем на фоне громадного букета цветов.

«Маленький приятный сюрпризик не может не обрадовать любимую) советую всем, кто хочет быстро намутить букет с доставкой прямо к подъезду», - говорится в подписи.

В ответ пользователи сети написали:

«такие красивые», «какая нежность», «бомба фотка – оба счастливы», «шикарная пара».

Напомним также, что невестка Пугачевой предстала в черном боди с пышными рукавами светло-персикового оттенка. Ее талию подчеркнул пояс с большой металлической бляхой, а на ногах красовались бежевые ботфорты.

Идеальная укладка, макияж естественных цветов, а также овальной формы серьги в ушах дополнили непревзойденный образ красотки.

Девушка бесстыдно похвасталась роскошным телом, давая поклонникам вовсю насладиться ее красотой.

Ранее сообщалось, что Алена Преснякова позировала в полном мейк-апе, демонстрируя «упругие» и пышные губы. Также звезда поделилась с поклонниками, где именно она «приводила себя в порядок».

Напомним, что Максим Галкин напугал развлечениями своих детей на ночь глядя: "С этого и начинаются...".

Как сообщала Politeka, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео: "Не говори Гарику!".

Также Politeka писала, что "соперница" Пугачевой ошарашила признанием, в шоу-бизнесе переполох: "Беременна от Галкина...".