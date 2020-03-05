Російський шоумен Максим Галкін показав відео зі своєю шестирічною донькою Лізою

На кадрах дитина розповіла про те, що в будинку живе "домовик", який забирає солодощі і залишає їм те, що діти, Ліза з братом Гаррі, побажають, пише Рoliteka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Спочатку "домовик"приносив дітлахам кристали, але тепер вони просять його про марки. Ліза поділилася історією, що залишила записку з зазначеним проханням, поклавши мармеладні цукерки. Прийшовши на місце, Ліза не знайшла жодної цукерки, проте побачила конвертик з марками.

"Не говори Гарику!", - сказала дитина.

В кінці дівчинка сказала, що хоче подякувати "домовику".

"Останнім часом таємничий Домовик залишає Гаріку і Лізі по будинку в несподіваних місцях чарівні кристали 🧙🏻‍♂️

Збагатившись кристалами, діти, налагодили епистолярний зв'язок з магічним світом в простінках і стали замовляти більш земні поштові марки. Що на краще, так як за непрямими ознаками запаси кристалів навіть у такому домовитом господарстві, як у нас, вичерпуються 😊", - підписав відео автор посту.

Майже за 50 хвилин публікація зібрала понад 200 тисяч переглядів та багато коментарів.

"Чудові у вас дітки удачі їм і вам!" "Я від неї балдію💗💗💗💗🤣🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩", "Диво дівчинка 👏", "Цікава гра, треба зі своїми спробувати. Зараз як раз карантин, сидимо вдома або на пляжі, порпаємося в піску або черепашки шукаємо - уся наша розвага", "Яке у вас диво😻💋🤩😍😘Просто краса Ваша донечка🤩🤩🤩😻💋😍", "Яка вона гарна☺️", "Красуня розумниця", "Чудовий домовик🤩", "Гарнюнечка", "Яка краса! Дай Бог вам здоров'я!", "Домовик просто супер🙌👏🤗", "💜💜💜💜Пооока 😂😂", "😂як же це мило❤️ до нас у дитинстві з сестрою приходила таємнича лисичка))) але виключно з солодким)))", "🤣 Яка ж вона шолодкааа😍", "Диво якесь", - написали користувачі мережі.

Зазначимо Максим Галкін в одному з інтерв'ю розповів, що приховував дітей після їх народження, але сім'ю стали переслідувати папараці. Після цього артист вирішив сам показувати чад у своєму Instagram.

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