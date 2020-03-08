Модель Олена Краснова показала, як відзначає 23-річний ювілей

Відповідні кадри невістка Алли Пугачової опублікувала у своєму особистому Instagram, передає Politeka.net.

Зокрема, 23-річна модель Олена Краснова в оточенні близьких людей відправилася в один з московських ресторанів, де її друзі заздалегідь організували пишне свято.

Компанія до самого ранку веселилася, сміялася і танцювала. Друзі моделі також замовили святковий торт і гелієві кулі, а під крики гостей Олена Краснова задула свічки і загадала бажання.

"Happpy B-day to me. Дякую всім друзям за приголомшливий свято і окреме спасибі чоловікові, люблю. Найщасливіша!", - йдеться у підписі до знімків, на яких Олена Краснова цілується зі своїм чоловіком Микитою Пресняковим.

"З днем народження, принцеса", "Які ви красиві", "З днем народження, крихітко! І до зустрічі", "Пуся!", "З днем народження! Бажаю щастя і любові", "З днем народження Кохана наша! Нехай все буде добре! Не болів, і нехай удача завжди буде з тобою", "Золота сніжинка", "Олена, ти сама Весна! З Днем народження! Будь здорова, кохана і щаслива!", - підтримали її шанувальники в коментарях під публикацией.

Раніше ми розповідали про те, що кохана дружина Микити Преснякова Олена Краснова з'явилася відразу в двох стильних образах.

Син Крістіни Орбакайте і Володимира Преснякова і старший з онуків Алли Борисівни Микита одружився на моделі Олені Краснової. Зоряна красуня не часто, але все ж радує публіку у мережі відвертими особистими кадрами. Крім того, вона публікує і так сказати "робочі моменти" - цей раз не став винятком, і Олена опублікувала кілька кадрів з вуличною, ймовірно, зйомки.

На фото струнка Олена позує в, умовно, "осінньому" вбранні - на ній були яскраві плащ, джинси, водолазка, стильна оправа в руках - модні сумочки.

Нагадаємо, що невістка Пугачової прямо на пляжі показала, чим спокусила онука примадонни.

Як повідомляла Politeka, м'язи не працюють: онук Пугачової рятують лікарі, фото з лікарні.

Також Politeka писала, що гарненька невістка Пугачової показала себе у всій красі, фото облетіло мережа: «Ох, ці очі».