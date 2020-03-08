Герцогам потрібно подумати, чим вони будуть заробляти на життя

Меган Маркл і принц Гаррі досі не вирішили, чим будуть займатися після від'їзду з Букінгемського палацу

Про це пише британський таблоїд Express.

Експерти продовжують будувати здогади про майбутнє Меган Маркл і принца Гаррі, аналізуючи інформацію з відкритих джерел.

Експерт по спілкуванню і мов жестів Джуді Джеймс стверджує, що найближчим часом подружня пара може отримувати великі суми навіть за публічні виступи.

Принц Гаррі не раз успішно виявляв себе у виступах перед людьми. Що стосується Меган Маркл, то її минуле допомогло їй стати впевненим оратором.

"Меган - харизматичний і талановитий оратор, який відточував свої навички задовго до зустрічі з Гаррі та прийняття королівського титулу", - запевняє обізнаний інсайдер.

Перебуваючи в королівській родині, Меган Маркл активно використовувала свої навички спілкування, щоб додати більше "драми" на офіційних заходах. Ефектно виступити у герцогині Сассекській завжди виходило, а от у Гаррі справи йдуть трохи інакше.

"Йому потрібно використовувати паузи і варіації вокального тони, щоб створити потрібний ефект. Під час своєї промови голос Гаррі злегка підвищується, що наводить на думку про нервах", - впевнено стверджує фахівець.

Аналізуючи виступи Меган Маркл, фахівець також додала, що герцогиня, крім усього, активно використовують зоровий контакт для залучення уваги. Це допомагає їй бути ближче з аудиторією. Подібна ситуація може призвести до того, що Меган затьмарить принца Гаррі і про нього прихильники королівської сім'ї скоро забудуть.

Раніше ми розповідали про те, що Меган Маркл вирушила у Великобританії без малюка Арчі. Таке рішення сильно розлютило Єлизавету II, яка хотіла побачитися з правнуком.

Більш того, королева поставив жорсткий ультиматум Меган Маркл і принцу Гаррі.

Так, Єлизавета і Гаррі пообідали разом 1 березня, під час чого бабуся нібито попередила герцога, що він зможе повернутися в будь-який момент в сім'ю, де його люблять і завжди чекають.

Крім того, якщо пара все ж наполягає на своєму, то їй заборонено відтепер використовувати слово royal ("королівський") у назві їх фонду.

Як повідомляла Politeka, принц Вільям і Кейт Міддлтон розбурхали незвичайним виходом у світ.

Нагадаємо про "Терпець урвався": Єлизавета II приголомшила жорстким ультиматутом Маркл і Гаррі

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