Учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала, як збирається встречат ьвесенний свято

Артистка досить часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram власними фотозвітами, зробленими під час її концертів. Але також Слава любить показувати в розділі Сторі домашні кадри з дітками і стильні образи на відпочинку інформує Рoliteka.net.

Цього разу співачка вирішила здивувати іншим образом і похвалилася серією кадрів - топом кращих весняних нарядів. Причому кожен з них вона вирішила прокоментувати сама.

«Композиції і кольорову гаму можна змінювати у відповідності зі своїм гардеробом😉

▫️ Little black dress.

Чорне плаття футляр — це класика. Підкреслює силует, оформляє груди і стегна. Довжина такого сукні, я вважаю, повинна залежати від цілей на вечір😂

▫️Комбінезон-шорти.

Давно не носила подібні образи, але цей комбінезон ще не бачив світ, саме час. Якщо хочеться скромніше — можна надягати поверх легкого гольфу. Але ноги, вважаю, не варто ховати.

▫️Casual denim. Я бачу його саме так.

У цій справі головне – вдало скомпонувати камені і текстуру джинса. Можна взяти будь-яку сукню у відтінку марсала (це завжди виглядає благородно) і додати вічний джинс, який ніколи не вийде з моди.

▫️Сукні з завищеною талією.

Скромність – сестра таланту. Але якщо у вас є інші таланти, чому б на них не закцентувати. Плаття з високою талією і розльотом – як мінімум, практично і зручно, а шовк на декольте додає елегантності і легкості. Додаємо класичні чорні човники – вуаля, в повітрі вже пахне Парижем.

▫️Total black + еко-шкіра.

Мій улюблений лук з цієї збірки. Не зухвало, стильно, самий тренд.

Навіть нічого додати, впевнена, він може стати і вашим фаворитом теж. Хочу вибрати, що ж все-таки завтра одягти😂», – прокоментувала кожен із знімків зірка.

Користувачі мережі тут же прокоментували побачене.

Раніше артистка вирішила представити на стильному знімку себе в новому образі, стоячи поряд з солістом відомої групи. Сама Камінська виглядала дуже стильно і скромно – довге пальто в підлогу сірого відтінку з масивної розсипом вишитих квітів. Доповнила новий наряд артистка масивними шкіряними чоботами, легким макіяжем і акуратно зав'язаними волоссям.

«Да , я теж фоткаюсь з артистами після концерту @kadebostany_official 🤟🏼», – наголосила Слава під новим постом.

Користувачі мережі досить бурхливо відреагували на побачене:

«Це хто? Митхун Чакраборті? 🤭🧐🤔», «Яке пальто 😍🔥🔥🔥», «Яке пальто 😍🔥🔥🔥», «Круто 😍», «Хо цей заморський парубок?», «Чарівні Свічки! 🔥🔥🔥», «Ааа, клас і я там була🌹 так хочеться побачити Вас в «живу»❤️❤️❤️», «Він звичайно крут🔥👍», «Що за пальто?», «ніщо людське не чуже😉», «Вірменське радіо відповідає...».

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