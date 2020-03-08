Примадонна Алла Пугачова через хворобу не змогла продовжити свою традицію

Про це співачка розповіла в ефірі ток-шоу "Ти не повіриш!", передає Politeka.net.

Як відомо, 52 роки тому Алла Пугачова почала роздавати людям на вулицях букети квітів і це стало доброю традицією в шоу-бізнесі.

Але в 2020 році плани Алли Пугачової перекреслила підступна хвороба.

«Це свято завжди для мене особливе. Настрій у мене чудовий, але прихворіла. Це не коронавірус. Продовжуйте мою традицію. Дозволяйте весну. Даруйте радість людям. Світити завжди, світити скрізь — це гасло моє і сонця», - впевнено заявила примадонна.

Колишній коханий примадонни Філіп Кіркоров зізнався, що Алла Пугачова вже давно всіх привчила до свята жовтих квітів.

«Навіть якщо ми на гастролях, то відзначаємо цей чудовий свято. Він влився в нашу артистичну тусовку. Особливо серед тих людей, хто друзі Алли Пугачової», - додав король поп-сцени.

Раніше ми розповідали про те, що Алла Пугачова потрапила в скандал. Так, 4 березня суд з інтелектуальних прав зареєстрував позов від жительки Ямало-Ненецького автономного округу Христини Мартиросян. Згідно з документами, відповідачем повинна виступити Алла Борисівна.

Про заявницю відомо, що вона займається виробництвом хліба, борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок. Як зазначено в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, ІП Мартиросян – засновник новоуренгойского ТОВ "Христина", де займаються "діяльністю ресторанів і послугами по доставці продуктів харчування".

Яким чином Алла Борисівна змогла перейти дорогу бізнесвумен з Уралу, поки неясно.

Нагадаємо, що Алла Пугачова зовсім здала, друг сім'ї зробив термінове заяву: "Може померти...".

Як повідомляла Politeka, скандал навколо Пугачової розгорівся з новою силою, Лоза не стримався: «Робить, що їй заманеться».

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