Примадонна Алла Пугачева из-за болезни не смогла продолжить свою традицию

Об этом российская звезда рассказала в эфире ток-шоу "Ты не поверишь!", передает Politeka.net.

Как известно, 52 года назад Алла Пугачева начала раздавать людям на улицах букеты цветов и это стало хорошей традицией в шоу-бизнесе.

Но в 2020 году планы Аллы Пугачевой перечеркнула коварная болезнь.

«Этот праздник всегда для меня особенный. Настроение у меня отличное, но приболела. Это не коронавирус. Продолжайте мою традицию. Разрешайте весну. Дарите радость людям. Светить всегда, светить везде — вот лозунг мой и солнца», - уверенно заявила примадонна.

Бывший возлюбленный примадонны Филипп Киркоров признался, что Алла Пугачева уже давно всех приучила к празднику желтых цветов.

«Даже если мы все на гастролях, то отмечаем этот прекрасный праздник. Он влился в нашу артистическую тусовку. Особенно среди тех людей, кто друзья Аллы Пугачевой», - добавил король поп-сцены.

Ранее мы рассказывали о том, что Алла Пугачева угодила в скандал. Так, 4 марта суд по интеллектуальным правам зарегистрировал иск от жительницы Ямало-Ненецкого автономного округа Кристины Мартиросян. Согласно документам, ответчиком должна выступить Алла Борисовна.

О заявительнице известно, что она занимается производством хлеба, мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных. Как отмечено в Едином государственном реестре юридических лиц, ИП Мартиросян – учредитель новоуренгойского ООО "Кристина", где занимаются "деятельностью ресторанов и услугами по доставке продуктов питания".

Каким образом Алла Борисовна смогла перейти дорогу бизнесвумен из Урала, пока неясно.

Напомним, что Алла Пугачева совсем сдала, друг семьи сделал срочное заявление: "Может умереть...".

Как сообщала Politeka, скандал вокруг Пугачевой разгорелся с новой силой, Лоза не сдержался: «Делает, что ей вздумается».

Также Politeka писала, что Алла Пугачева поплатится за испорченные карьеры, звезды ополчились против Примадонны: «Придется несладко».