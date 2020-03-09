Навесні 2020 року на екрани вийде спецвипуск серіалу «Друзі», який закінчився 16 років тому

«Друзі» справив справжній фурор в 1994 році, коли вийшов на екрани. Весь акторський склад серіалу в момент став суперпопулярним. Незважаючи на те, що серіал закінчився в 2004 році, його досі обожнюють і переглядають мільйони людей.

Politeka вирішила згадати, як виглядала зоряна шістка на світанку своєї кар'єри, і як імениті актори виглядають зараз напередодні свого легендарного об'єднання.

Сама зоряна актриса з «Друзів», Дженніфер Еністон після серіалу була дуже затребуваною і популярною актрисою. Вона знімалася в різних комедіях і мелодрамах. Зараз Еністон повернулася на телебачення, знімається в серіалі «Ранкове шоу».

Її краща подруга, виконавиця ролі Моніки, актриса Кортні Кокс також не сиділа без діла. Жінка знімалася в своєму власному серіалі «Місто хижачок», а також у різних фільмах. Кортні виховує доньку Коко від першого шлюбу.

Актриса Ліза Кудроу знімалася в маловідомих фільмах, а також в серіалах. У 2005 році актриса вирішила стати продюсером і з головою пішла в просування шоу.

Виконавець ролі Джоуї, актор Метт Леблан після закінчення «Друзів» знявся в серіалі «Джої». Щоправда, цей проект не зміг повторити успіх оригіналу і його закрили після пари сезонів. Сьогодні актор активно знімається в різних серіалах.

Метью Перрі після закінчення «Друзів» теж присвятив свою кар'єру телебаченню. Він знімався у багатьох серіалах, але більшість з них не стали успішними. Деякі проекти і зовсім закрили після першого сезону.

Актор і режисер Девід Швіммер після телесеріалу не був помічений у гучних фільмах. Але він продовжив зніматися. Частіше він виступав продюсером або режисером.

Нагадаємо, що Еністон повертається в серіал "Друзі", з'явилася бурхлива реакція голлівудських зірок: "Свята корова".

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