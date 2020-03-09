Вера показала, как проводит время перед концертами

Знаменита украинская певица Вера Брежнева появилась в стильном наряде во время прогулки по Чикаго

Сегодня артистке удалось удивить поклонников, представив новое видео с небольшого отпуска, устроенного перед концертом и показанного в социальной сети Инстаграм на своей странице, пишет Рoliteka.net.

На новом ролике артистка предстала без макияжа и с солнцезащитными очками на глазах. Светлая куртка и темные штаны весьма удачно смотрелись на Вере во время того, как она пробежалась возле знаменитой памятки в Чикаго.

«Сегодня у нас концерт в Нью-Йорке.

Предпоследний в туре) и в «зиме». Завтра Майами. Каждый день новый полёт, новый город. Но круто, когда удаётся хоть немного прогуляться, посмотреть, почувствовать... Особенно , когда солнечная погода... к сожалению , я мерзляк 🥶 и в Северной Америке мне везде холодно)) но это не мешает мне тепло одеться и наслаждаться жизнью... спасибо невероятный Чикаго за теплейший приём и до новой встречи 💙#chicago #ny #newyork», – написала Вера под новым роликом.

Поклонники, естественно, мимо не прошли:

«Удачи, красавица ❤️❤️❤️», «Ну это же в Чикаго !!!!», «Impressive 😍🔝😘», «Вера, как всегда прекрасны!!!!❤️👍🏼», «С Наступающим праздником Позитивная и Классная V😍💞💞💞😘😘😘», «Я тож мерзляк ужасный. Для меня климат это песочек, водичка, солнышко», «Верочка, очаровательная зажигалочка👍👍👍С Наступающим 8 Марта! 🎉🎉🎉🎉Здоровья, любви, счастья, радости! Творческих успехов!💐💐💐💐💐».

Как известно, знаменитая артистка является не только певицей, но теперь еще и владелицей собственного косметического бредна. Несмотря на активную работу по продвижению продукции не забывает Вера и о выступлениях в различных шоу. Днем ранее артистка появилась в стильном образе во время спецвыступления "Ночной контакт" с песней "Хорошие новости".

В подписи звезда также отметила страницу "контакта" и поставила тег со своей песней.

Пользователи Инстаграм не смогли пройти мимо и написали множество различных комментариев.

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