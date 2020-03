View this post on Instagram

Сегодня у нас концерт в Нью-Йорке. Предпоследний в туре) и в «зиме». Завтра Майами. Каждый день новый полёт, новый город. Но круто, когда удаётся хоть немного прогуляться, посмотреть, почувствовать... Особенно , когда солнечная погода... к сожалению , я мерзляк 🥶 и в Северной Америке мне везде холодно)) но это не мешает мне тепло одеться и наслаждаться жизнью... спасибо невероятный Чикаго за теплейший приём и до новой встречи 💙#chicago #ny #newyork