Знаменита співачка Тіна Кароль поділилася новим роликом, зробленим під час останнього концерту

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками фотозвітами і відео зі своїх виступів, також Тіна любить репостить готові кадри, зроблені її відданими шанувальниками. Цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram опублікований ролик справив досить яскраве враження на фанатів, повідомляє Politeka.

Співачка вирішила представити інтимне і навіть зворушливе відео з моментом свого виступу, щоб привітати дівчат з святом. Тіна постала перед фанатами, позуючи в білій шовковій сукні на сцені і продемонструвавши гарні ноги. На обличчі Тіни можна помітити стильний макіяж і прикраси, доповнюють образ.

«Тіна Кароль - Я все ще люблю ❤️ Зі святом вас, мої подруги 🎙 Квитки на концерти по посиланню в сторрис 📲 #tinakarol #тинакароль», – коротко написала Тіна.

Користувачі мережі, як і очікувалося, відповіли негайно:

«І вас зі святом, Тіночка!😻❤️», «Ви така чудова!🐰☺️ з 8 Березня!!», «Зі святому🌺❣️☀️», «з святом, кошенятко! 🥰», «Зі святом Тіночка)) Любимо💚💚💚», «З 8 березня Тинуля 🌸Весни ,тепла і любові ❤👧», «Тіна!Я вітаю вас з прекрасним святом весни і краси-8 березня!Нехай в душі завжди буде весна!!!💐😍», «З 8 березня моє сонечко, всього тільки найкращого та яскравого у твоєму житті, дуже дуже сильно тебе люблю 💗😘🌞🌷🌸».

А ось днем раніше Тіна Кароль знову показала себе в чорній захисній масці, помітно стурбувавши фанатів.Як відомо, Тіна з'являється на різних заходах, не пов'язаних з фотосесіями в звичайних і навіть простих образах.

Однак, останнім часом з-за поширилася епідемії коронавіруса, артистку все частіше можна помітити на публіці або поруч з колегами в спеціальній захисній масці. І хоча доведено, що вона не зазищает від вірусу, а також потрібна швидше для хворих, зірка продовжує ходити в спеціальній чорній масці з фільтрами з боків.

Відзначимо, в такий же масці Тіна вперше з'явилася під час перельоту - зірка вирушила до сина на вихідні, щоб побачитися з Веніаміном і провести час разом.

А сьогодні на фан-сторінці зірки "Фантіни" з'явилися знімки, зроблені під час роботи співачки з колегами. Причому самі колеги були присутні без будь-якого захисту, тоді як Тіна залишалася у своїй масці і без макіяжу.

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