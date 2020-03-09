Знаменитая певица Тина Кароль поделилась новым роликом, сделанным во время последнего концерта

Певица очень часто делится с поклонниками фотоотчетами и видео со своих выступлений, также Тина любит репостить готовые кадры, сделанные ее преданными поклонниками. В этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм опубликованный ролик произвёл довольно яркое впечатление на фанатов, сообщает Politeka.

Певица решила представить интимное и даже трогательное видео с моментом своего выступления, чтобы поздравить девушек с праздником. Тина предстала перед фанатами, позируя в белом шелковом платье на сцене и продемонстрировав красивые ноги. На лице Тины можно заметить стильный макияж и украшения, дополняющие образ.

«Тина Кароль - Я все ещё люблю ❤️ С праздником вас, мои подруги 🎙 Билеты на концерты по ссылке в сторрис 📲 #tinakarol #тинакароль», – коротко написала Тина.

Пользователи сети, как и ожидалось, ответили незамедлительно:

«И вас с праздником, Тиночка!😻❤️», «Вы такая замечательная!🐰☺️ с 8 Марта!!», «Зi святом🌺❣️☀️», «с праздником, котёночек! 🥰», «С праздником Тиночка)) Любим💚💚💚», «С 8 марта Тинуля 🌸Весны ,тепла и любви ❤👧», «Тина!Я поздравляю вас с прекрасным праздником весны и красоты 8 марта!Пусть в душе всегда будет весна!!!💐😍», «С 8 марта моё солнышко, всего только самого наилучшего и яркого в твоей жизни, очень очень сильно тебя люблю 💗😘🌞🌷🌸».

А вот днем ранее Тина Кароль снова показала себя в черной защитной маске, заметно обеспокоив фанатов.Как известно, Тина появляется на различных мероприятиях, не связанных с фотосессиями в обычных и даже простых образах.

Однако, в последнее время из-за распространившейся эпидемии коронавируса, артистку все чаще можно заметить на публике или рядом с коллегами в специальной защитной маске. И хотя доказано, что она не зазищает от вируса, а также нужна скорее для заболевших, звезда продолжает ходить в специальной черной маске с фильтрами по бокам.

Отметим, в такой же маске Тина впервые появилась во время перелета - звезда отправилась к сыну на выходные, чтобы увидеться с Вениамином и провести время вместе.

А сегодня на фан-странице звезды "ФанТина" появились снимки, сделанные во время работы певицы с коллегами. Причем сами коллеги присутствовали без какой-либо защиты, тогда как Тина оставалась в своей маске и без макияжа.

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