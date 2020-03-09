Життя більшості зірок постійно на виду – як тільки щось відбувається в їх особистому житті, це стає надбанням громадськості

Нерідко деякі факти з життя зірок є лише домислами ЗМІ. Так, наприклад, молодих співачок і акторок часто підозрюють у вагітності. Особливо це стосується тих, у кого ще немає дітей. Деякі зірки і зовсім «вагітніють» по кілька разів на рік – варто тільки одягти мішкуватий одяг або добре повечеряти.

Рoliteka.net. вирішила згадати знаменитостей, яким приписують вагітність найчастіше.

Солістка групи «Время и стекло» Надя Дорофєєва «у положенні» регулярно. Шанувальники і преса чекають не дочекаються, коли у Наді з її чоловіком, Володимиром Дантесом з'являться діти. Тому і чутки про вагітність Дорофєєвої виникають регулярно.

Одного разу Надя вийшла в світ не в дуже вдалому платті і їй відразу приписали вагітність, а в деяких моментах зірка й сама підбурювала аудиторію.

Настя Каменських, яка нещодавно вийшла заміж за Потапа, відносини з яким довгий час приховувала, вагітніє не рідше Дорофєєвої.

Враховуючи постійні гойдалки з вагою зірки, її підозрюють у вагітності завжди. Сама Каменських в інтерв'ю зазначала, що приховати вагітність не вийде, якщо вона буде насправді. Тому шанувальникам варто почекати.

Ані Лорак, яка не так давно розлучилася з чоловіком, іноді теж потрапляє в новини про вагітних зірок. Особливо часто такі чутки починають з'являтися після того, як вона почала зустрічатися з молодим хлопцем.

Але, безумовною рекордсменкою по новинах про вагітність є зірка серіалу «Друзі» Дженніфер Еністон. Довгі роки ЗМІ на регулярній основі писали про вагітність Еністон і про її неможливість мати дітей. Актриса то виправдовувалася, то чесно заявляла, що втомилася від постійного тиску преси. Зараз зірці 51 рік. У недавньому інтерв'ю вона заявила, що її завжди лякала перспектива стати матір'ю.

«Всі мої досягнення в інших сферах повністю зводяться на нічого. Як ніби зі мною щось не в порядку, раз я так і не зуміла мати дітей. Або ще гірше — на мене дивляться, наче я пропаща жінка», - заявляла Еністон.

Нагадаємо, що Еністон забула про Пітта і поділилася фото з ідеальним красенем: "Просто шикарні".

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