Знаменита артиска Ані Лорак показала незвичайне відео, засвітитвшись перед камерами без ліфчика

Цього разу співачка вирішила підігріти інтерес до власної персони, а заодно і привітати з святом 8-го березня, пише Рoliteka.net.

Кароліна представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram невелику відеозапис, під час якої всіляко привертала увагу до себе і демонструвала своє обличчя, прикрашене пелюстками різних кольорів.

Оригінальним і коротким роликом артистка вирішила привітати фанатів з жіночим днем, а заодно і заінтригувати самим роликом, який більше схожий на уривок з майбутнього кліпу. До речі, свою попередню музичну композицію артистка представила всього кілька днів тому.

«❤️ Зі святом, дорогі, милі дівчатка. 🌹 Найкрасивіші квіти світу – це Ви! Нехай посмішка завжди сяє всередині і зовні!», – пише Кароліна під новим постом.

Користувачі тут же почали відповідати:

«З святом!💐❤️», «З святом, Кароліна ❤🌹😍», «Зі святом DIVA, хай ваша усмішка сяє ще яскравіше😘😍❤️❤️❤️», «💐💐💐 Всього самого світлого і доброго)», «З нашим днем дівчинки💫», «Як завжди прекрасна», «😍 ❤️З святом!💐», «Дякую, вас теж моя улюблена♥♥♥♥», «З 8 березня, Керолайн ❤»Ю «Ви супер зі святом 😍», «Спасибі!🙏😘❤️І Вас також зі святом весни 8 березня!🌷😘🌷💕🌷🤗🌷🎁🌷🎉✊».

Так, раніше ми писали, артистка представила довгоочікуваний весняний кліп, створений Аланом Бадоєвим. Презентацію нової роботи зірка готувала досить довго, повідомляючи про це у своєму Instagram-профілі.

Схоже, після випуску видеооработы співачка також вирішила представити серію образів, які можна помітити в самому кліпі на пісню «Я б літала». Так, зірка представила білосніжні вбрання, здивувавши публіку різноманітністю і стилем.

Кароліна з'явилася на фото в білосніжному брючному костюмі, у вільній сукні довжиною в підлогу з брюзово-білим градієнтом, короткий коктейльне плаття з безліччю блискучих бус, а також пікантний пляжний наряд, що складається з сітчастої накидки, сріблястого ліфчика і нижньої білизни кольору шампанського із завищеною талією.

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