Регіна Тодоренко приміряла на себе зимовий образ, здивувавши розповіддю про 8 березня

Телеведуча досить часто радує шанувальників душевними розповідями на сторінці в Instagram, спільними фотосесіями з чоловіком або дитиною, пише Рoliteka.net.

Сьогодні ж артистка вирішила не тільки привітати шанувальників, але ще й розповісти про те, як проходить святкування в її родині.

Сьогодні артистка розповіла, що з кожним роком чоловікам все важче придумати, чим здивувати свою кохану розкішну жінку 8 березня і з якогось острова привезти екзотичні квіти.

«Мій тато завжди каже, що жінки не можуть встояти перед солодощами, і він точно знає, що потрібно подарувати нам з мамою в цей день! Завжди приємно отримувати смачні подарунки від дорогого Чоловіка. Ось сьогодні мені подарували коробку ексклюзивних цукерок Heinz. Хочеш такі ж? Тоді бери участь у конкурсі!!», – написала Регіна під новим постом.

Користувачі мережі відразу ж взялися коментувати побачене і вітати артистку з жіночим днем.

Також по завершенню відпочинку на Мальдівах зірка відразу ж повідомила про продовження роботи над своїми проектами і відразу ж почала поповнювати Instagram новими фото. На представленому кадрі зірка позувала в стильному вбранні поруч зі знаменитої російської співачкою, яка працює під псевдонімом Ялинка.

Нове фото зі зйомок проекту «П'ятниця з Регіною» вийшов дуже колоритним, адже на показаному фото на світлому фоні зірка з'явилася в світлому брючному класичному костюмі, тоді як запрошена зірка віддала перевагу класичний «тотал блек лук».

Єлизавета показала себе в чорних черевиках з масивної підошвою, такого ж кольору штанях і подовженою сорочці з зав'язками. Стоїть поруч і про щось разговаривающая з співачкою Регіна виглядала дещо «світліше» оскільки її оверсайз-костюм вдало вписався в оточення поруч.

«Ще трохи про днями нагальних ))) люблю я ялинку навесні😍Я - з тих людей, які зберігають ялинку до червня 🤪 Ліза, ти - неймовірна ❤️❤️❤️», – забавно підписала новий кадр Тодоренко.

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