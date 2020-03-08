Регина Тодоренко примерила на себя зимний образ, удивив рассказом о 8 марта

Телеведущая довольно часто радует поклонников душевными рассказами на странице в Instagram, совместными фотосессиями с мужем или ребенком, пишет Рoliteka.net.

Сегодня же артистка решила не только поздравить поклонников, но еще и рассказать о том, как проходит празднование в ее семье.

Сегодня артистка рассказала, что с каждым годом мужчинам все труднее придумать, чем удивить свою любимую роскошную женщину 8 марта и с какого острова привезти экзотические цветы.

«Мой папа всегда говорит, что женщины не могут устоять перед сладостями, и он точно знает, что нужно подарить нам с мамой в этот день! Всегда приятно получать вкусные подарки от дорогого Мужчины. Вот сегодня мне подарили коробку эксклюзивных конфет Heinz. Хочешь такие же? Тогда участвуй в конкурсе!», – написала Регина под новым постом.

Пользователи сети тут же принялись комментировать увиденное и поздравлять артистку с женским днем.

Также по завершению отдыха на Мальдивах звезда сразу же сообщила о продолжении работы над своими проектами и сразу же принялась пополнять Инстаграм новыми фото. На представленном кадре звезда позировала в стильном наряде рядом со знаменитой российской певицей, работающей под псевдонимом Ёлка.

Новое фото со съемок проекта «Пятница с Региной» вышел весьма колоритным, ведь на показанном фото на светлом фоне звезда появилась в светлом брючном классическом костюме, тогда как приглашенная звезда предпочла классический «тотал блэк лук».

Елизавета показала себя в черных ботинках с массивной подошвой, такого же цвета штанах и удлиненной рубашке с завязками. Стоящая рядом и о чем-то разговаривающая с певицей Регина выглядела несколько «светлее» поскольку ее оверсайз-костюм удачно вписался в окружение рядом.

«Ещё немного о днях насущных ))) люблю я елку весной😍Я - из тех люде, которые хранят елку до июня 🤪 Лиза, ты - невероятная ❤️❤️❤️», – забавно подписала новый кадр Тодоренко.

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