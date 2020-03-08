Дружина мандрівника Дмитра Комарова, телеведуча Олександра Кучеренко привітала жінок з 8 березня

Вітальний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На фото Саша постала в гарній кофті, в шапці і з люстерком в руках. Дівчина наносила на губи червону помаду і закликала всіх прихильниць зробити теж саме.

«Ну що, дівчата, фарбуємо губи - і в бій)) Підкорювати світ своєю красою!.. І коня на скаку, і в палаючу хату - це ми звичайно можемо, хоч кожен день) Але нехай в житті буде більше моментів, коли можна відчути себе ніжною, слабкою, тендітною, захищеною, легкою, наївною, окриленою і безмірно щасливою жінкою!», - написала зірка.

За кілька годин пост Олександри зібрав майже 3,5 тисячі лайків. Не стримався і залишив сердечко під фото український співак Олександр Пономарьов. Хореограф Женя Кот теж оцінив пост своєї колеги по «Танцям». Шанувальники стали дякувати Саші за привітання і вітати її у відповідь.

«Зі святом, дорога) Сімейного благополуччя і вічної краси!», «Красива, розумна і щаслива!! І тебе зі святом!!!», «Олександра, велике спасибі за теплі слова! Нехай здійсняться всі ваші мрії! Нехай натхнення вас не покидає!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Олександра Кучеренко порадувала своїх фанів анонсом нового проекту. Вона опублікувала фото в обнімку з відомим дизайнером Андре Таном у його творчій майстерні.

"Готуємо новий телепроект!) Мій талановитий друг став першим героєм нового випуску. Скоро побачимо в ефірі відомого дизайнера іншим))", - підписала зірка свій пост.

Нагадаємо, що Олександра Кучеренко в міні-сукні показала, чим спокусила зіркового чоловіка: «запалила не по-дитячому».

Як повідомляла Politeka, Комаров помірявся силами з одним красенем і ошелешив зовнішнім виглядом: "Довелося попотіти".

Також Politeka писала, що Олександра Кучеренко розбурхала спокусливими танцями в короткому топі: «Ух, гаряче».