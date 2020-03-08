Відома співачка Тіна Кароль зворушливо привітала шанувальників в пікантному вигляді

Тіна показала себе в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram в незвичному весняному вигляді, засвітившись в тонкій білій майці і з яскравим макіяжем на обличчі, повідомляє Politeka.

Так, сьогодні артистка з'явилася в незвичайному і яскравому вбранні, з акцентом на червоний колір, знявши на камеру невелике привітання для шанувальників.

Тіна побажала дівчатам залишатися ніжними і сама мило поулыбалась на камеру під час запису. Зазначимо, оскільки кадри були представлені в спеціальному розділі, шанувальники не змогли прокоментувати ролик.

Також стало відомо, що співачка стала запрошеною гостею шоу, яке веде телеведучий Сергій Притула. Разом з Тіною на передачу також прийшов і відомий комік, зірка "95 кварталу" Євген Кошовий.

Співачка, як видно з ролика, представленого на фан-акаунті «Фантіни», прийшла на зйомки в білосніжному вбранні, що складається з білої спідниці-олівця з високою талією і блузи з шовкової тканини ледь помітного рожевого кольору. Ніжне вбрання співачки доповнив звичний макіяж з акцентом на червоні губи і зачіска - акуратно покладені в локони м'які хвилі.

«Тіна твій сміх заразливий я тобі казала ?😂❤️❤️❤️❤️❤️😂», «Ух, як тільки вивчу жестова мова, обов'язково спробую зняти в такому стилі кавер😍», «Тіна - прекрасна ❤», «Я вже відвикла від оригіналу йди на життя, так незвично чути не наші слова😹😹😹😹😹😹», «Клас дуже круто», – написали користувачі під новим постом.

До цього Тіна Кароль знову показала себе в чорній захисній масці, помітно стурбувавши фанатів. Як відомо, Тіна з'являється на різних заходах, не пов'язаних з фотосесіями в звичайних і навіть простих образах.

Однак, останнім часом з-за поширилася епідемії коронавіруса, артистку все частіше можна помітити на публіці або поруч з колегами в спеціальній захисній масці. І хоча доведено, що вона не зазищает від вірусу, а також потрібна швидше для хворих, зірка продовжує ходити в спеціальній чорній масці з фільтрами з боків.

Відзначимо, в такий же масці Тіна вперше з'явилася під час перельоту - зірка вирушила до сина на вихідні, щоб побачитися з Веніаміном і провести час разом.

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