Известная певица Тина Кароль трогательно поздравила поклонников в пикантном виде

Тина показала себя в разделе Стори в социальной сети Инстаграм в необычном весеннем виде, засветившись в тонкой белой майке и с ярким макияжем на лице, сообщает Politeka.

Так, сегодня артистка появилась в необычном и ярком наряде, с акцентом на красный цвет, сняв на камеру небольшое поздравление для поклонников.

Тина пожелала девушкам оставаться нежными и сама мило поулыбалась на камеру во время записи. Отметим, поскольку кадры были представлены в специальном разделе, поклонники не смогли прокомментировать ролик.

Также стало известно, что певица стала приглашенной гостьей шоу, которое ведет телеведущий Сергей Притула. Вместе с Тиной на передачу также пришел и известный комик, звезда "95 квартала" Евгений Кошевой.

Певица, как видно из ролика, представленного на фан-аккаунте «ФанТина», пришла на съемки в белоснежном наряде, состоящем из белой юбки-карандаша с высокой талией и блузы из шелковой ткани едва заметного бирюзового цвета. Нежный наряд певицы дополнил привычный макияж с акцентом на алые губы и прическа - аккуратно уложенные в мягкие волны локоны.

«Тина твой смех заразительный я тебе говорила ?😂❤️❤️❤️❤️❤️😂», «Ух, как только выучу жестовый язык, обязательно попробую снять в таком стиле кавер😍», «Тина - прекрасна ❤», «Я уже отвыкла от оригинала иди на жизнь, так непривычно слышать не наши слова😹😹😹😹😹😹», «Клас дуже круто», – написали пользователи под новым постом.

До этого Тина Кароль снова показала себя в черной защитной маске, заметно обеспокоив фанатов. Как известно, Тина появляется на различных мероприятиях, не связанных с фотосессиями в обычных и даже простых образах.

Однако, в последнее время из-за распространившейся эпидемии коронавируса, артистку все чаще можно заметить на публике или рядом с коллегами в специальной защитной маске. И хотя доказано, что она не зазищает от вируса, а также нужна скорее для заболевших, звезда продолжает ходить в специальной черной маске с фильтрами по бокам.

Отметим, в такой же маске Тина впервые появилась во время перелета - звезда отправилась к сыну на выходные, чтобы увидеться с Вениамином и провести время вместе.

Напомним, что Тина Кароль показала, что прячет под рубашкой прямо на концерте

Также Politeka писала, что Тина Кароль взбудоражила своей красотой в воздушном платье