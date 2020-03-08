Співачка Алла Пугачова здивувала шанувальників подарунком на 8 березня

Як передає Politeka.net, фото дивного аксесуара вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.



"Які дивні сумки виготовляє дизайнер. Дякую за подарунок. З святом", - підписала фото артистка.

Але шанувальники співачки не розділили її захоплення. Їм сумочка нагадала жіночий статевий орган.

"Тема статевих губ не розкрита", "Нічого нікому не нагадує????", "Як з фільму жахів сумки", "Незвичайний дизайн! Про такий сумочці можна мріяти отримати у подарунок!", - писали під постом Примадонни.







Раніше ми писали, що Алла Пугачова через хворобу не змогла роздавати людям на вулицях букети квітів. Це вже стало доброю традицією, але у 2020 році плани Алли Пугачової перекреслила підступна хвороба.

Також ми розповідали про те, що Алла Пугачова потрапила в скандал. Так, 4 березня суд за інтелектуальних прав зареєстрував позов від жительки Ямало-Ненецького автономного округу Христини Мартиросян. Згідно з документами, відповідачем повинна виступити Алла Борисівна.

Нагадаємо, що Алла Пугачова зовсім здала, друг сім'ї зробив термінову заяву: "Може померти...".

Як повідомляла Politeka, скандал навколо Пугачової розгорівся з новою силою, Лоза не стримався: «Робить, що їй заманеться».

Також Politeka писала, що Алла Пугачова поплатиться за зіпсовані кар'єри, зірки ополчилися проти Примадонни: «Доведеться несолодко».