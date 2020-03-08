Знаменита українська співачка Віра Брежнєва з'явилася короткому топі під час концерту в Нью-Йорку

Кілька годин тому стло відомо, що зірка вирушила в закордонний тур по США і вже встигла виступити в Чикаго і Ниью-Йорку, пише Рoliteka.net.

Так, сьогодні Віра представила фотозвіт з концерту ,на якому з'явилася у відвертій спідниці з розрізом і коротенькому топі на ледь помітних бретелях.

«Сьогодні у нас концерт у Нью-Йорку. Передостанній в турі) і «зими». Завтра Майамі. Кожен день новий політ, новий місто. Але круто, коли вдається хоч трохи прогулятися, подивитися, відчути... Особливо #newyork», – написала Віра трохи раніше під постом.

Також раніше Брежнєва залишилася без білизни заради ефектних кадрів з рекламою власного бренду. Артистка вирішила приміряти на струнке тіло тілесного кольору майку з тонкими бретелям і показати шкіру з легким золотистим загаром.

Артистка вирішила представити новий кадр із спеціальної весняній фотосесії і здивувати яскравим виглядом. За словами артистки, досягти такого ідеального і легкого макіяжу їй допомогла її ж косметика. Спеціально до свята вона вирішила нагадати про знижки.

Зазначимо, артистка в той момент перебувала в Чикаго, і похвалилася тим, як яскраво і душевно пройшло її виступ в США.

"Глядачі приймали так, що ми всією командою в приємному шоці", - підписала кадр зірка, поставивши поряд "три бомбочки".

Також ми повідомляли, шанувальникам артистки надовго запам'ятається її похід в якості гості на шоу «Comment Out», ведучий якого, квнщик Сергій Свєтлаков дає різним знааменитостям навіжені завдання, а якщо вони їх не виконують, придумує не менш божевільні покарання.

Так, Брежнєвої загадали написати Ігорю Ніколаєву, що йому «будуть зашивати дупу, як Буйнову», якщо він буде «підлещуватися з владою». Співачка не захотіла виконати завдання, і тому їй поставили банки - в якості покарання.

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