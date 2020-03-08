Актрису Анастасію Заворотнюк запідозрили в обмані пов'язаному з її хворобою

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Шанувальники зірки "Моєї прекрасної няні" не вірять, що вона і правда хворіє. А інформація про рак - лише прикриття від боргів.

Таке враження склалося через її родичів, які не можуть виразно розповісти про хворобу Заворотнюк. Крім того, вже не секрет, що у актриси чимало боргів.

Раніше ми повідомляли, що скандальна російська блогер Олена Міро також засумнівалася в хворобі Заворотнюк.

Вона звернула увагу, що в мережі немає жодної фотографії хворої Заворотнюк, і тут же привела в приклад Жанну Фріске з аналогічним діагнозом, яку змогли зняти під час прогулянок з сім'єю, в лікарні тощо.



Також вона зазначила, що поведінка старшої дочки Заворотнюк трохи не підходить для доньки, яка горює. Не так давно, вона опублікувала в мережі серію знімків з відпочинку в Італії.



Нагадаємо, страшний діагноз зірці серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк поставили майже рік тому. Незадовго після народження молодшої дочки актриси Міли у різко погіршився стан здоров'я.

Через якийсь час в мережі з'явилися дані про те, що Заворотнюк перенесла першу операцію в Німеччині. Однак хірургічне втручання не принесло плодів, після чого актрису перевезли в одну з московських клінік, де вона продовжила лікування.



