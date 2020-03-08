Актрису Анастасию Заворотнюк заподозрили в обмане связанном с ее болезнью

Об этом сообщают российские СМИ.

Поклонники звезды "Моей прекрасной няня" не верят, что она и правда болеет. А информация о раке - лишь прикрытие от долгов.

Такое впечатление сложилось из-за ее родственников, которые не могут внятно рассказать о болезни Заворотнюк. Кроме того, уже не секрет, что у актрисы немало долгов.

Ранее мы сообщали, что скандальная российская блогер Лена Миро также усомнилась в болезни Заворотнюк.

Она обратила внимание, что в сети нет ни единой фотографии больной Заворотнюк, и тут же привела в пример Жанну Фриске с аналогичным диагнозом, которую смогли снять во время прогулок с семьей, в больнице и тому подобное.



Также она отметила, что поведение старшей дочери Заворотнюк немного не подходит "горюющий дочери". Не так давно, она опубликовала в сети серию снимков с отдыха в Италии.



Напомним, страшный диагноз звезде сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк поставили почти год назад. Незадолго после рождения младшей дочери Милы у актрисы резко ухудшилось состояние здоровья.

Через какое-то время в сети появились данные о том, что Заворотнюк перенесла первую операцию в Германии. Однако, хирургическое вмешательство не принесло плодов, после чего актрису перевезли в одну из московских клиник, где она продолжила лечение.



