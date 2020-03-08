Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала в одній білизні, як доглядає за собою

Даша є активним користувачем мережі і тому змушена досить часто приймати участь в різних зйомках, а також в рамках роботи влаштовувати фотосесії в новому іміджі, пише Politeka.

Сьогодні артистка вирішила представити в рамках реклами косметичної продукції серію кадрів з останніх зйомок у бренда, представником якого ставила зовсім недавно.

«Я дуже пишаюся тим, що вже другий рік моя улюблена команда @hydropeptide_ukraine вибирає мене амбасадором бренду ! Для мене важливо бути искренной у своїх рішеннях, радах і виборі) не приховую, тут, мені дуже пощастило! Навіть не знаю, хто кого вибрав, я мрію, або вона мене💓 Дякую кожному з вас, чарівники, накоїли чудес», – Даша написала під новим постом.

Користувачі мережі тут же прокоментували побачене:

«Яка ви красива 💖💖подивіться будь ласка директ♥️♥», «Привіт з 8 березня тебе 😉», «Шикарно 🙌😍🔥», «👀Прывет) 🐾 ти стала ще красивішою ☘️☘️☘️», «Дашунька чудесна🌹🌹🌹🌹 З 8Марта🌷🌷🌷🌻🌻🌻🌼🌻💖💖», «Даша, спасибі 👏👏👏. Любимо вас і цінуємо ♥️♥️♥️. Дуже 🤗. І величезне спасибі #dreamteam - Ви найкращі 🔥🔥🔥», «Улюблена❤️», «Гола ти мені більше подобаєшся!».

До цього ми повідомляли, що Даша Астаф'єва похвалилася принадами у фотостудії. цього разу співачка Астаф'єва позувала у незвичайних образах.

Вона опублікувала три різних знімка в різних вбраннях. На першому фото Даша перевтілилася в ніжну красуню, з неяскравим макіяжем і півоніями в руках. Її сукня ніжно-кремового кольору ледь прикрив пікантні місця. Образ доповнювали літні босоніжки на шпильці.

На другому фото актриса позує у більш відвертому образі: в бежевому корсеті, а її руки зв'язані величезним бантом. Артистка мрійливо дивиться вгору. Образ доповнюють масивні сережки.

Уклав збірку знімок в сукню оригінального крою темно-синього кольору.

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