Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала в одном белье, как ухаживает за собой

Даша является активным пользователем сети и поэтому вынуждена довольно часто принимать участие в различных съемках, а также в рамках работы устраивать фотосессии в новом имидже, пишет Politeka.

Сегодня артистка решила представить в рамках рекламы косметической продукции серию кадров с последних съемок у бренда, представителем которого ставила совсем недавно.

«Я очень горжусь тем, что уже второй год моя любимая команда @hydropeptide_ukraine выбирает меня амбассадором бренда ! Для меня важно быть искренной в своих решениях, советах и выборе) не скрою, здесь, мне очень повезло! Даже не знаю, кто кого выбрал, я мечту, или она меня💓 Спасибо большое каждому из вас, волшебники, натворили чудес», – написала Даша под новым постом.

Пользователи сети тут же прокомментировали увиденное:

«Какая вы красивая 💖💖посмотрите пожалуйста директ♥️♥», «Привет с 8 марта тебя 😉», «Шикарно 🙌😍🔥», «👀Прывет) 🐾 ты стала ещё красивей ☘️☘️☘️», «Дашунька прелесная🌹🌹🌹🌹 С 8Марта🌷🌷🌷🌻🌻🌻🌼🌻💖💖», «Даша, спасибо 👏👏👏. Любим вас и ценим ♥️♥️♥️. Очень 🤗. И огромное спасибо #dreamteam - Вы лучшие 🔥🔥🔥», «Любимая❤️», «Голая ты мне больше нравишься!».

До этого мы сообщали, что Даша Астафьева похвасталась прелестями в фотостудии. В этот раз певица Астафьева позировала в необычных образах.

Она опубликовала три разных снимка в разных нарядах. На первом фото Даша преобразилась в нежную красавицу, с неярким макияжем и пионами в руках. Ее платье нежно-кремового цвета едва прикрыло пикантные места. Образ дополняли летние босоножки на шпильке.

На втором фото актриса позирует в более откровенном образе: в бежевом корсете, а ее руки связаны огромным бантом. Артистка мечтательно смотрит вверх. Образ дополняют массивные серьги.

Заключил подборку снимок в платье оригинального кроя темно-синего цвета.

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