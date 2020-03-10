Дружина російського шоумена і коміка Олександра Ревви, більш відомого як Артур Пирожков, порадувала шанувальників новим фото молодшої доньки

На своїй сторінці в Instagram Анжеліка Ревва опублікувала знімок, на якому її шестирічна дочка Амелі вигулює собаку, тримаючи в руці стаканчик з кавою, передає Politeka.

«Я просто не могла це не виставити)) 😂 Прийшла вранці в кафе і просить собі напій на винос... У неї справ, бачте, багато. Собака не вигуляний, камені серцем в кишені не зібрані[email protected]», – підписала знімок мама дівчинки.

В кадрі Амелі – в чорному худі, сірих спортивних штанях і чорно-білих кросівках. На повідку собака, в іншій руці кава. Дівчинка виглядає дуже зайнятою і зосередженою. До речі, 26 березня їй виповниться сім років.

«Ну така мілаха, правильно, Мама, нічого ти не тямиш у дорослому житті», «Мілашка!», «Ділова ковбаса!», – пишуть у коментарях шанувальники.

Нещодавно ми розповідали про те, що Анжеліка Ревва показала, як проводить ранок зі своїми дочками. Адже, крім Амелі, в сім'ї підростає і старша донька Аліса.

Відео ранкової прогулянки жінка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі. На ньому молодша донька пари Амелі радісно бігає і стрибає, обговорюючи теплу погоду.

Вона заявляє, що потепління – це її улюблене природне явище. Відзначимо, що обидві дівчинки одягнені у футболки і лосини. Старша донька вигулює на повідку собаку.

«Вчуся у них щодня... Доброго ранку!!!», - написала Анжеліка.

Зазначимо, що зіркові батьки дуже багато часу проводять зі своїми чадами. До речі, пара одружилася в далекому 2007 році, але досі примудряється зберігати теплі стосунки. Нещодавно Ревва навіть зняв свою дружину в кліпі. У зірок є традиція грати весільну церемонію в різних куточках світу. На даний момент вони вже чотири рази відгуляли своє весілля. Незважаючи на образ Артура Пирожкова, в житті Ревва – зразковий сім'янин і чудовий батько.

Нагадаємо, що дружина Артура Пирожкова розкинула руки в гарячій позі, засвітивши зайве: «Всім би таку…».

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