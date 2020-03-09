Регіна показала, як провела час з чоловіком під час свята

Регіна Тодоренко показала, як проводить час з чоловіком Владом Топаловим, відзначаючи весняне свято

Телеведуча досить часто радує шанувальників душевними розповідями на сторінці в Instagram, спільними фотосесіями з чоловіком і дитиною. Також зірка не соромиться показувати і невдалі кадри з сімейного відпочинку та спільного проведення часу. Цей раз не став винятком, пише Рoliteka.net.

На нових кадрах артистка показала себе з невдалого ракурсу – занадто близько знята Регіна виглядала кумедно і не такою, якою завжди звикли бачити її фанати в Instagram. Підпису артистка розповіла, що вина за неякісні фото лежить саме на її дружині. Схоже, регіна з Владом вельми цікаво відзначили 8-е березня.

«#фото Коли попросила чоловіка сфотографувати 🤳🤦🏽‍♀️ Ну, так він мене бачить 😆😆😆 Обожнюю тебе, @vladtopalovofficial», – наголосила Регіна під постом.

Ось що пишуть шанувальники:

«Класно! Ви завжди чудові!», «Моя бабуся б сфоткала гірше , тому норм😂», «Коли фоткает мене чоловік, у мене або одні ноги в кадрі, або ще гірше, тільки одне око 😂😂😂😂😂», «Помилка!!!! "Коли попросила панду сформувати "😅», «Зате справжня👍», «Хоча б чітко😆», «А ще ближче не можна було?😂😂😂», «Вкрав ніхто😂».

Раніше ми писали, що відома телеведуча Регіна Тодоренко позувала в зухвалому позі і стильному вбранні. Зірка екранів і мережі вирішила показати, як працює, а спосіб для цього вибрала нетрадиційний.

Так на новому опублікованому Регіною фото вона показала, яка з неї, цитуємо "продюсерша":

«(Хештег) Регіна Продюсерша у справі Знімаю новий сезон! У моєї професії я зустрічаю цікавих людей! Мені вдалося поспілкуватися з культовими персонами , дізнатися їх думки про…», - підписала артистка фото, де вона сидить у кріслі в досить провокує позі. Зірка "Орел і решка" була в білій блузці, класичної взуття і широких штанах. Тодоренко сиділа так, що трималася однією своєю рукою за ногу, закинувши другу ногу на краєчок крісла.

Регіна у класичному "прикиді", при макіяжі і з дещо стурбованим виразом обличчя дуже сподобалася своїм передплатникам, всього за кілька хвилин після публікації пост зібрав вже тисячі лайків і десятки коментарів.

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