Регина показала ,как провела время с мужем во время праздника

Регина Тодоренко показала, как проводит время с супругом Владом Топаловым, отмечая весенний праздник

Телеведущая довольно часто радует поклонников душевными рассказами на странице в Instagram, совместными фотосессиями с мужем или ребенком. Также звезда не стесняется показывать и неудачные кадры с семейного отдыха и совместного времяпровождения. Этот раз не стал исключением, пишет Рoliteka.net.

На новых кадрах артистка показала себя с неудачного ракурса – слишком близко снятая Регина выглядела забавно и не такой, какой всегда привыкли видеть ее фанаты в Инстаграм. В подписи артистка рассказала, что вина за некачественные фото лежит именно на ее супруге. Похоже, регина с Владом весьма интересно отметили 8-е марта.

«#фото Когда попросила мужа сфотографировать 🤳🤦🏽‍♀️ Ну, так он меня видит 😆😆😆 Обожаю тебя, @vladtopalovofficial», – отметила Регина под постом.

Вот что пишут поклонники:

«Классно! Вы всегда замечательны!», «Моя бабушка бы сфоткала хуже , поэтому норм😂», «Когда фоткает меня муж, у меня либо одни ноги в кадре, либо ещё хуже, только один глаз 😂😂😂😂😂», «Ошибка!!!! "Когда попросила панду сформировать "😅», «Зато настоящая👍», «Хотя бы чётко😆», «А ещё ближе нельзя было?😂😂😂», «Украл никто😂».

Ранее мы писали, что известная телеведущая Регина Тодоренко позировала в вызывающей позе и стильном наряде. Звезда экранов и сети решила показать, как работает, а способ для этого выбрала нетрадиционный.

Так на новом опубликованном Региной фото она показала, какая из нее, цитируем "продюсерша":

«(Хэштег) Регина Продюсерша в деле Снимаю новый сезон! В моей профессии я встречаю интереснейших людей! Мне удаётся пообщаться с культовыми персонами , узнать их мнения о…», - подписала артистка фото, где она сидит в кресле в весьма провоцирующей позе. Звезда "Орел и решка" была в белой блузке, классической обуви и широких брюках. Тодоренко сидела так, что держалась одной своей рукой за ногу, забросив вторую ногу на краешек кресла.

Регина в классическом "прикиде", при макияже и с несколько озабоченным выражением лица очень понравилась своим подписчикам, всего за несколько минут после публикации пост собрал уже тысячи лайков и десятки комментариев.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак