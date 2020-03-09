Знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала зворушливими кадрами з чоловіком, представивши ті в соціальній мережі Instagram

Не так давно зірка відправилася в тур по США, де вже встигла дати кілька виступів у різних містах і навіть здивувала стильною зміною іміджу, пише Рoliteka.net.

Причому виступала артистка навіть у Міжнародний жіночий день, привітавши своїх шанувальниць. А щоб позбавити себе від непотрібних коментарів на адресу сім'ї, не забула зірка в розділі Сторі опублікувати зворушливі сімейні кадри.

Так, в спеціальному розділі Instagram співачка показала зворушливе звернення до чоловіка і цілий фотоколаж із знімками, на яких вона разом з Меладзе щасливо обнімаються і ніжно дивляться один на одного.

Варто відзначити, особисте життя Віри останнім часом привертає багато уваги. В Мережі регулярно спливають чутки про проблеми Брежнєвої з чоловіком. Одні звинувачують Костянтина Меладзе у зраді, а другі, особливо цікаві, навіть пророкують парі розлучення. Саме тому артистка не публікує в профілі звичних сімейних кадрів, щоб уникнути зайвої критики в свою адресу.

Як відомо, знаменита артистка є не тільки співачкою, але тепер ще й власницею власного косметичного бредна.

Незважаючи на активну роботу по просуванню продукції не забуває Віра і про виступи у різних шоу. Днем раніше артистка з'явилася в стильному образі під час спецвыступления "Нічний контакт" з піснею "Хороші новини".

підпису зірка також зазначила сторінку "контакту" і поставила тег зі своєю піснею. Користувачі Instagram не змогли пройти повз і написали безліч різних коментарів.

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