Вже пройшло десятки років, але це залишається цікавим досі

У зірок є власні "скелети в шафі і одні з них стосуються невдалих шлюбів

Відносини зірок завжди навиду, давайте загадаємо, які перші шлюби знаменитостей наробили шуму в свій час.

Після весілля і розлучення з Талією Бальзам, Джордж Клуні довгий час не наважувався на шлюб. За словами актора, для нього шлюб став не кращим періодом, пише mixnews.lv. Відомо, що чоловік хотів зберегти родину, але пара розлучилася. Їх шлюб тривав з 1989 по 1993 роки.

Перший шлюб Тома Круза з Мімі Роджерс тривав з 1987 по 1990.

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі вийшла заміж за Джонні Лі Міллера, з яким познайомилася на зйомках фільму “Хакери”. У пари було скромне весілля у 1996 році. Через три роки пара розлучилася. Джолі сказала, що вони обидва були надто молоді.

Артистка Дженніфер Лопес пов'язала життя з кубинським офіціантом Оджані Ноа. Їх шлюб тривав з 1997 по 1998 роки.

Поп-зірка Мадонна у 1985 році вийшла заміж за актора Шона Пенна. Пара познайомилася на зйомках фільму “Шанхайський сюрприз”. Пара не зійшолася характерами: Мадонна була готова на все, щоб про неї писала преса, а чоловік влаштовував сцени ревнощів і бив її. У 1989 році обидва розлучилися.

Співачка Брітні Спірс вийшла заміж за друга дитинства Джейсона Аллена Олександра у 2004 році в цілодобовій каплиці. Через три дні, після того, як ажіотаж навколо цієї новини затих, вони анулювали шлюб.

Про Бреда Піта і його весілля з Дженніфер Еністон у 2000 році не говорив тільки ледачий. Пара почала зустрічатися ще у 1998 році.

Шлюб завершився через п'ять років, після того як актор зрадив дружині з Анджеліною Джолі.

Дотепер фанати Еністон і Пітта сподіваються, що пара знову возз'єднається.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі впевнена, що не може побудувати нові відносини після розлучення з Бредом Піттом, адже під час шлюборозлучного процесу у неї склався імідж «лиходійки».

«Вона ходила на кілька побачень, однак з цього нічого не вийшло. Це її дуже засмучує. З моменту розлучення з Бредом єдині чоловіки в її житті – це її охоронці», - розповіло джерело.

Нагадаємо, що Джолі на межі, зірка розкрила справжню причину розлучення з Піттом: "Випивав і...".

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