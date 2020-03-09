Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха похвалилася новими кадрами з відпустки

Не так давно артистка розповіла, чому буде періодично зникати з соціальних мереж, а також стане рідше поповнювати свою стрічку в Instagram, однак відправившись у відпустку зірка буквально завалила мережу новими кадрами, повідомляє Politeka.

Сьогодні в Сторі зірки, а також в основному розділі профілю Instagram з'явилися нові кадри з невеликого відпочинку артистки разом з колегою Славою Камінською. Як з'ясувалося, зірки вирушили не просто на відпочинок, але ще і по роботі в інше місто.

Справа в тому, що зірки дали пізно ввечері черговий концерт, до цього встигнувши прогулятися по мальовничих околицях.

«Кращі і незрівнянні наші дорогі дівчатка!!! ЗІ СВЯТОМ!!! Де Вас нема, там немає справжньої радості. 😍Будьте щасливі! ❤️💐😘», – написала Вікторія під новим кадром в профілі.

Користувачі негайно відповіли:

«Зі святом 🎉🎊💐», «Красуні)😍», «💙💙💙Взаємно, прекрасні діви», «Красуні , з Святом вас 8марта !!!!❤️😍🍾🌷💐🌹🎉☀️🥂🍾», «Красуні наші 😍 і Вас зі святом 💐🎁🍾👯‍♀️😘», «Зі святом красуня», «Спасибі вам за ваші шикарні голоси! З пращником 🤗», «З святом вас 🌺🌺🌺🌺🌺😍», «З святом, Вікуся😍🌷», «Красо😍тки! Зі Святом! 🔥🔥🔥👏🙌».

Раніше зірка похвалилася відпочинком під час концерту зіркових колег «Іванушек». Позуючи на тлі співаючої натовпу і самих артистів, зірка похвалилася не тільки яскравим макіяжем, акцент якого яскравою помаді, але ще і новим платтям довжиною в підлогу. Леопардовий принт на блідо-жовтому платті вдало доповнив і завершив представлений цибулю.

«Лялька Маша, лялька Даша, Просто діти стали старше, Просто, просто всі ми підросли..... P. S: А нам пощастило виглядати набагато молодше свого віку.☺️☺️☺️», – написала зірка під знімком в Instagram.

Як і очікувалося, шанувальники були раді побачити новий кадр:

«ти не на сцені, а релаксуєш на танцполі забавна життєрадісна отримуєш від життя задоволення чарівна і витончена пантерочка 🐆🌷🌷🌷», «Відмінна енергетика і все так само їм обом хлопцям 20 😅 як і нам . І пісні ніколи не старіючі )», «просто чудова Вікторія)))))», «Сонячна посмішка !!!))) молодчинка !!!)))», «Точно як ніби 18👍😂».

Нагадаємо, що Вікторія Смеюха без макіяжу показала соковиті мандаринки.

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