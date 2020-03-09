Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха похвасталась новыми кадрами из отпуска

Не так давно артистка рассказала, почему будет периодически пропадать из социальных сетей, а также станет реже пополнять свою ленту в Инстаграм, однако отправившись в отпуск звезда буквально завалила сеть новыми кадрами, сообщает Politeka.

Сегодня в Стори звезды, а также в основном разделе профиля Инстаграм появились новые кадры из небольшого отдыха артистки вместе с коллегой Славой Каминской. Как выяснилось, звезды отправились не просто на отдых, но еще и по работе в другой город.

Дело в том, что звезды дали поздно вечером очередной концерт, до этого успев прогуляться по живописным окресностям.

«Лучшие и несравненные наши дорогие девочки!!! С ПРАЗДНИКОМ!!! Где Вас нет, там нет настоящей радости. 😍Будьте счастливы! ❤️💐😘», – написала Виктория под новым кадром в профиле.

Пользователи незамедлительно ответили:

«С праздником 🎉🎊💐», «Красотки)😍», «💙💙💙Взаимно, прекрасные дивы», «Красотки , с Праздником вас 8марта !!!!❤️😍🍾🌷💐🌹🎉☀️🥂🍾», «Красотки наши 😍 и Вас с праздничком 💐🎁🍾👯‍♀️😘», «С праздником красавица», «Спасибо вам за ваши шикарные голоса! С пращником 🤗», «С праздником вас 🌺🌺🌺🌺🌺😍», «С праздником, Викуся😍🌷», «Красо😍тки! С Праздником! 🔥🔥🔥👏🙌».

Ранее звезда похвасталась отдыхом во время концерта звездных коллег «Иванушек». Позируя на фоне поющей толпы и самих артистов, звезда похвасталась не только ярким макияжем, акцент которого на яркой помаде, но еще и новым платьем длинной в пол. Леопардовый принт на бледно-желтом платье удачно дополнил и завершил представленный лук.

«Кукла Маша, кукла Даша, Просто дети стали старше, Просто, просто все мы подросли..... P.S: А нам повезло выглядеть намного моложе своего возраста.☺️☺️☺️», – написала звезда под снимком в Инстаграм.

Как и ожидалось, поклонники были рады увидеть новый кадр:

«ты не на сцене а релаксируешь на танцполе забавная жизнерадостная получаешь от жизни удовольствие очаровательна и изящна пантерочка 🐆🌷🌷🌷», «Отличная энергетика и все так же им парням по 20 😅 как и нам . И песни никогда не стареющие )», «просто восхитительна Виктория)))))», «Солнечная улыбка !!!))) молодчинка !!!)))», «Точно как будто 18👍😂».

Напомним, что Виктория Смеюха без макияжа показала сочные мандаринки.

Как сообщала Politeka, звезда "НеАнгелов" сразила новым талантом после отпуска.

Также Politeka писала, что Виктория Смеюха похвасталась своими сладостями во Франции