Учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала, як розважалася під час відпочинку перед концертом

Тільки вчора артистка представила цілу серію фото в нових образах і нарядах, спеціально підібраних для виходу в світ, інформує Рoliteka.net.

А сьогодні з'ясувалося, що зірка знаходиться в іншому місті разом з колегою і активно готується до концерту. Причому перш ніж він повинен був пройти, співачка прогулялася з колегою Вікторією по місту і помилувалася місцевими пам'ятками і видами.

З'явившись на вулиці без макіяжу, Слава показала, як виглядає у реальному житті. Однак, за неприродного кадру виглядало це не зовсім вдало. Нагадаємо, часто шанувальники критикують славу за перебір з уколами краси і завжди просять зірку більше не робити губи, як вони виглядають неприродно.

В цей раз подібних коментарів не було, оскільки в розділі Сторі прихована можливість залишити коментарі.

Раніше артистка вирішила представити на стильному знімку себе в новому образі, стоячи поряд з солістом відомої групи. Сама Камінська виглядала дуже стильно і скромно – довге пальто в підлогу сірого відтінку з масивної розсипом вишитих квітів. Доповнила новий наряд артистка масивними шкіряними чоботами, легким макіяжем і акуратно зав'язаними волоссям.

«Да , я теж фоткаюсь з артистами після концерту @kadebostany_official 🤟🏼», – наголосила Слава під новим постом.

Користувачі мережі досить бурхливо відреагували на побачене:

«Це хто? Митхун Чакраборті? 🤭🧐🤔», «Яке пальто 😍🔥🔥🔥», «Яке пальто 😍🔥🔥🔥», «Круто 😍», «Хо цей заморський парубок?», «Чарівні Свічки! 🔥🔥🔥», «Ааа, клас і я там була🌹 так хочеться побачити Вас в «живу»❤️❤️❤️», «Він звичайно крут🔥👍», «Що за пальто?», «ніщо людське не чуже😉», «Вірменське радіо відповідає...».

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