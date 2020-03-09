Старша дочка хворої на рак актриси Анастасії Заворотнюк здивувала частотою публікацій в популярній соцмережі після довгого затишшя - Ганна помірковує про "чорну смугу" у житті кожної людини

Ганна Заворотнюк за останні кілька днів вже вдруге публікує у своєму Instagram фото з буквально одкровеннями в підписах до них. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Заворотнюк-молодшої:

«Чорна смуга несе для людини просте послання: з тобою щось не так. Вона говорить тобі: «Ти не такий, яким повинен бути», - пише дівчина в мережі під фото, де вона у світлому светрі позує з дещо стурбованим виразом обличчя.

"...Вона може стати твоїм учителем і наставником який розкриє твою справжню значимість. Наша темна сторона існує, щоб показати, що ми не допрацювали в собі. Її місія - навчити нас любові, співчуття, прощення, прийняття страшних життєвих обставин і вміння боротися. І коли людина стане на правильний шлях, тінь обернеться світлом і відкриє нам нові можливості, сили, нових людей і нове світле майбутнє. 🌔", - продовжила Ганна в своєму пості.

Публіка активно коментує пост Анни і зазначає в коментарях, щоб сім'я Заворотнюк і Чернишова, як і сама Ганна "трималися і не здавалися".

Раніше повідомлялося про те, що за словами фіналістки шоу "Битва екстрасенсів" Кажетти Ахметжанової, головну героїню популярного серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасію Заворотнюк скоро чекає крута зміна в житті. Експерт не заперечує, що актриса боролася з хворобою, проте, впевнена, що недуга залишилася в минулому.

"Хвороба у неї дійсно була, але не така серйозна, як говорили. Вести повноцінне життя артистка поки не може, однак незабаром все зміниться", - поділилася Ахметжанова.

Екстрасенс додала, що Заворотнюк найближчим часом виїде жити в Європу. Ясновидиця впевнена, що актриса захоче виїхати подалі з Росії, щоб сховатися від підвищеної уваги з боку прихильників і ЗМІ. В Європі артистка, напевно, зможе відновитися і налагодити своє самопочуття.

Нагадаємо, Заворотнюк піддала себе смертельній небезпеці заради одужання.

Як повідомляла Politeka, Заворотнюк перервала мовчання і опублікувала прощальне фото.

Також Politeka писала, що друзі Заворотнюк заговорили про хворобу актриси, зізнання пробирає до сліз.