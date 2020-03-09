Старшая дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк удивила частотой публикаций в популярной соцсети после долгого затишья - Анна порассуждала о "черной полосе" в жизни каждого человека

Анна Заворотнюк за последние несколько дней уже второй раз публикует в своем Инстаграм фото с буквально откровениями в подписях к ним. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Заворотнюк-младшей:

«Черная полоса несёт для человека простое послание: с тобой что-то не так. Она говорит тебе: «Ты не такой, каким должен быть», - пишет девушка в сети под фото, где она в светлом свитере позирует с несколько встревоженным выражением лица.

"...Она может стать твоим учителем и наставником который раскроет твою истинную значимость. Наша темная сторона существует, чтобы показать, что мы не доработали в себе. Ее миссия - научить нас любви, сочувствию, прощению, принятию страшных жизненных обстоятельств и умению бороться. И когда человек встанет на правильный путь, тень обернётся светом и откроет нам новые возможности, силы, новых людей и новое светлое будущего. 🌔", - продолжила Анна в своем посте.

Публика активно комментирует пост Анны и отмечает в комментариях, чтобы семья Заворотнюк и Чернышова, как и сама Анна "держались и не сдавались".

Ранее сообщалось о том, что по словам финалистки шоу "Битва экстрасенсов" Кажетты Ахметжановой, главную героиню популярного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк скоро ждет крутая перемена в жизни. Эксперт не отрицает, что актриса боролась с болезнью, однако, уверена, что недуг остался в прошлом.

"Болезнь у нее действительно была, но не такая серьезная, как говорили. Вести полноценную жизнь артистка пока не может, однако вскоре все изменится", - поделилась Ахметжанова.

Экстрасенс добавила, что Заворотнюк в ближайшее время уедет жить в Европу. Ясновидящая уверена, что актриса захочет уехать подальше из России, чтобы скрыться от повышенного внимания со стороны поклонников и СМИ. В Европе артистка, наверняка, сможет восстановиться и наладить свое самочувствие.

Ранее мы сообщали, Заворотнюк хотят лишить дочери. Напомним, незадолго перед тем, как ей, предположительно, поставили диагноз рака головного мозга, актриса стала мамой во второй раз, родив супругу, фигуристу Петру Чернышеву дочку Милу.

Сообщается, что отец, который все свое время уделяет работе и больной жене, не справляется с воспитанием маленькой дочки. Известно, что в настоящее время девочка в основном находится на иждивении няни. А вот ее родная бабушка уверена, что за ребенком должен следить родной человек. Так что на сегодня остро стоит вопрос о будущем Милы.

Напомним, Заворотнюк подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления.

Как сообщала Politeka, Заворотнюк прервала молчание и опубликовала прощальное фото.

Также Politeka писала, что друзья Заворотнюк заговорили о болезни актрисы, признание пробирает до слез.