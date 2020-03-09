Відома співачка Тіна Кароль показала себе в стильному образі, станцювавши з Баланом прямо під час виступу

Вчора пройшов черговий ефір пісенного шоу "Голос", під час якого Тіна традиційно заспівала і навіть з'явилася з Даном Баланом на сцені разом в час виступу, повідомляє Politeka.

Додало пікантності виступу не тільки те, що Тіна в новому образі та в окулярах спокусливо виконала пісню "Вабити-Бавити", але ще й співала її поруч з танцюючим Баланом.

Нагадаємо, що під час шоу стався досить пікантний момент між членами журі. Учасники команди Балана разом зі своїм тренером підготували сюрприз для Тіни. Хлопці виконали хіт співачки "Не дощ" у незвичайній аранжуванні.

"Ця пісня - подарунок від Дана для Тіни, і ми заспіваємо її так, що вона просто розтане і зрозуміє, як Дано її любить", - прокоментували виступ товариші.

Тіна захопилася виступом хлопців і вельми красномовно їх похвалила, ось Дано не втримався від «гострого» коментаря: "Коли з батьком будемо знайомитися? Я вже підготував промову, подарунки є, за нашим молдавським традицій. Все є, ми приходимо і просимо заміж і все таке...". На що співачка сказала: "Не так швидко математика складається".

Раніше Кароль показала яскраві кадри, на яких вона постала у відвертих сценічних костюмах.

Артистка у своїх строриз показала, як кайфує від виступів і обожнює свою публіку. Крім іншого, зірка, талантом якої захоплюються багато українців, покрасувалася в "чешуйчастом" золотистому плаття на тонких бретелях і з приголомшливою своєю красою посмішкою на обличчі.

Крім того, Кароль виступала і в прозорому білизняному вбранні, що складається з гіпюрової мереживний з майки. Українська селебретіс частково засвітила свою об'ємну груди, а також продемонструвала струнку жіночну фігуру в цілому.

Відзначимо, що можливості прокоментувати знімки у прихильників "народної улюблениці" не було, але раніше у своїх коментарях під постами Тіни в популярній соцмережі вони неодноразово відзначали, як співачка хороша, мила і артистична.

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