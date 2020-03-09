Знаменита українська співачка Анна Седокова показала перші кадри зі свого нового кліпу з Мішею Марвіном

Артистка не так давно показувала в розділі Сторі перші фото зі зйомок нової музичної композиції. А сьогодні зірка вирішила показати повноцінне промо-відео з кліпу, пише Рoliteka.net.

Так, на новому бекстейдж-відео співачка з'явилася з новою зачіскою. Не так давно Анна зважилася на кардинальну зміну іміджу і зістригла чубок, чим викликала хвилю обурення в свою адресу.

Проте в новому образі співачка з'явилася лише кілька разів на світських заходах. Схоже, її чубчик все ж сподобалася зірці, тому на представленому промо Ганна з задоволенням позувала з новою стрижкою. Доповнила свій образ артистка сріблястим сукнею з блискіток з досить сміливими вирізами по боками і на спині.

«Ми з @misha_marvin створили щось прекрасне. Скоро. Зовсім скоро... «Якщо ми не разом, валиться земля. Якщо нас не буде, але залишусь я...»», – написала Анна.

Шанувальники тут же прокоментували побачене: «Коли це вийде ?», «Млинець ось тепер чубок захотілося . Цікаво, мені піде 🤔», «Пишність🔥🔥», «Як ви все встигаєте😱 Ви крута!!!», «Дуже чекаю», «Аня, ну коли зовсім скоро 😏, це значить завтра? 😋😍», «🔥🔥🔥🙏дуже цікаво😍чекаємо❤️».

Раніше Седокова блиснула своїм головним подарунком від молодого коханця. Ганна не так давно приголомшила мережа заявою про стосунки з молодим коханим - баскетболістом Янісом Тиммой.

Спочатку зірку критикували і зневажали за те, що вона розбила іншу, чужу сім'ю (Яніс раніше перебував у шлюбі), однак зірка не звертає уваги на критику і продовжує вихвалятися своїм щастям перед публікою, на сторінці в соціальній мережі Instagram.

цього разу зірка представила невеликий ролик, під час якого пройшлася перед камерою з досить великим букетом квітів у руках і ледве рухається від обсягу. При цьому Ганна в спортивному костюмі виглядає по-дитячому забавно.

«Я сьогодні бачила стільки чоловіків з букетами, букетиками і з букетищем! Давайте раз і назавжди. Ми обожнюємо квіти ! У вас є ще час до вечора!! Терміново привітати всі дівчаток ❤️ І навіть якщо вам здається, що це не так, це так! Дівчатка, як же круто, що є сьогодні!!! Відзначаємо!!! Посилаю вам мільйон обіймів! Пам'ятайте, що ви скарби !!! Ви цього варті !!», – написала Анна під постом.

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