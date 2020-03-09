"Трохи з ліжка не впала від жаху»

Російська співачка Надія Бабкіна зізналася, що зробила пластичну операцію, але результат неймовірно її налякав

При знання артистка зробила у програмі "Секрет на мільйон".

"Я один раз робила кругову підтяжку особи", – розповіла вона, додавши, що на підготовку до операції пішло десять днів.

Однак результат шокував співачку. Виконавиця позбулася зору на кілька днів.

"Жесть була! Я жахнулася! Просто катастрофа! Я три дні нічого не бачила, бо в мене затекли очі. Я нічого не бачила, мені страшно було", – згадала Надія Бабкіна.

Коли співачка нарешті змогла побачити себе в дзеркалі, то "трохи з ліжка не впала" від жаху – настільки вона була невпізнанною. Однак через два тижні артистка кардинально змінилася. Надія Бабкіна стала частіше з'являтися на публіці і навіть знялася в декількох програмах.

Хірург повідомив співачці, що остаточний результат буде видно лише через рік і вісім місяців.

Нагадаємо, раніше Надія Бабкіна розповіла, як планувала здійснити суїцид. За її словами, у 25-річному віці за пару тижнів до пологів вона роздумувала над тим, щоб піти з життя.

Це сталося, коли артистка побачила свого чоловіка в ліжку з іншою. В той вона вмить кинулась до вікна.

Від фатального вчинку її втримав ще неродившейся дитина, тому потім вона стала вірити в різні містичні знаки.

«Встала біля вікна, а це сьомий поверх. У цей момент Данила в животі сильно забився… всі колотився, ніби просив: «Мама зупинися». Я це зрозуміла і мені стало байдуже, хто там з ким, мені було важливо зберегти сина. Кожен раз у мене перед очима все це. Я дивлюся на свого двометрового сина, відчуваю щастя і думаю: «Він же мене врятував». Я своїм батькам нічого не сказала. Вони померли, але вони про це не знали», — додала вона.

Нагадаємо, що Бабкіна углядела на Донбасі третю силу: "Вони стріляють на ураження".

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