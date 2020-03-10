Російська співачка Ольга Бузова похвалилася подарунками, які їй зробили на 8 Березня

Зірка постала перед камерами у вельми відвертому образі, пише Politeka.net. Артистка позувала прикрившись лише одним маленьким білим рушником.

Оля стояла в оточенні різних квітів у вазах та інших подарунків. Зокрема, на яскраво-рожевих трояндах були помітні, розкладені прикраси у футлярах.

Також можна було помітити велику которобку з листівкою, поряд з якою знаходились м'які іграшки.

Сама Оля стояла в руках з мишком, зробленим зі штучних троянд.

Бузова виставила вперед струнку ніжку і дивилася в камеру.

На обличчі артистки - ледь помітний макіяж. Зірка посміхалася і виглядала свіжо. Багато прикрас доповнювали ранковий образ. А хвилясте волосся вона прибрала назад.

"Нехай ранок завжди буде таким 🧸💐🌹🤗 Спасибі Курську і моїй команді за те, що ви влаштували мені справжнє свято 🥳 Ви були поруч ❤️ А я виспалася, і вже виїжджаю до вас в Білгород ❤️ Чекаю всіх своїх людей 🙏🏻🙌🏻", - підписала фото артистка.

За 40 хвилин пост зібрав понад 230 тисяч лайків та багато коментарів.

"Чогось ти не схожа на себе😂🤔", "сама дивлюся на обличчя, думаю хто це😂", "черговий перебір фотошопу", "Оля стала щодня використовувати FaceApp) хто знає, що це, відразу помітить)", "на Кудрявцеву схожа 😀", "шо в неї з обличчям? 🤣😳", "цього ведмедика на могилу в Китаї кладуть", "Ти чого бухала вчора?", "Походу хтось з похмілля", "Ой як багато фотошопу 😭", " Розквітла)) дівчинка-дівчинка😘♥️", "Не впізнала", "ОЛЯ ВЫКИНь ЦЬОГО ВЕДМЕДИКА", "Buzova ти така красива дівчина", "Яка краса 😍🌸", "Сама собі купила", "Зводиш з розуму😻", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Бузова поділилася відвертим знімком з відпочинку.

На фото співачка сидить біля моря на піску. Видно, що Бузова сильно засмагла, так як її тіло майже шоколадного відтінку. Всі ноги зірки забруднені в піску, але вона млосно дивиться в кадр, показавши оголену спину.

Зазначимо, що під постом відписався наречений Бузової, реп-виконавець Давид Манукян.

«Дякую за шкарпетки! Чекай 8 березня!», - написав чоловік під фото співачки.

Нагадаємо, що Ольга Бузова приголомшила видом без макіяжу та зачіски: "Це залисину?".

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