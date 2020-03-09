Знаменита українська співачка Віра Брежнєва відправилася в тур по США і здивувала домашнім видом

Вчора співачка розповіла, що прилетіла до США заради цілого концертного туру та її графік дуже насичений, тому вона мало що встигає, пише Рoliteka.net.

За словами самої зірки, вона вже встигла дати концерт у Маямі і Нью-Йорку, а також прогулятися по містам в ті рідкісні вільні години свого дня. При цьому Віра зазначила, що погода в США їй не подобається і вона навіть мучиться від того, що на вулиці так прохолодно.

У розділі Сторі співачка представила також домашні фото без макіяжу і в звичайному чорному светрі. До речі, співачка не брится показувати себе без фотошопу і без косметики, оскільки любить природну красу. Волосся на знімку зірки трохи вспушені, а в ролику Віра розповіла, що її графік дуже насичений, тому вона нічого не встигає.

«Я мерзляк 🥶 і в Північній Америці мені скрізь холодно)) але це не заважає мені тепло одягнутися і насолоджуватися життям... дякую неймовірний Чикаго за теплий прийом і до нової зустрічі 💙#chicago #ny #newyork», – написала Віра днем раніше.

Раніше Віра Брежнєва здивувала зворушливими кадрами з чоловіком, представивши ті в соціальній мережі Instagram. Причому виступала артистка навіть у Міжнародний жіночий день, привітавши своїх шанувальниць. А щоб позбавити себе від непотрібних коментарів на адресу сім'ї, не забула зірка в розділі Сторі опублікувати зворушливі сімейні кадри.

Так, в спеціальному розділі Instagram співачка показала зворушливе звернення до чоловіка і цілий фотоколаж із знімками, на яких вона разом з Меладзе щасливо обнімаються і ніжно дивляться один на одного.

Варто відзначити, особисте життя Віри останнім часом привертає багато уваги. В Мережі регулярно спливають чутки про проблеми Брежнєвої з чоловіком. Одні звинувачують Костянтина Меладзе у зраді, а другі, особливо цікаві, навіть пророкують парі розлучення. Саме тому артистка не публікує в профілі звичних сімейних кадрів, щоб уникнути зайвої критики в свою адресу.

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