Go_A змінили головну пісню, з якою збираються підкорити півсвіту на Євробаченні-2020

Про це пише Politeka.net з посиланням на Youtube-відео оновленого варіанту пісні. Так конкурсна пісня «Соловей» стала звучати дещо інакше, ніж спочатку було задумано (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Нове аранжування не всім припало до смаку і в мережі розгорілися суперечки з приводу:

«Реально поверніть стару версію, вона була крутіше...»

«Не чіпайте пісню»

«Видаліть це позорище…»

«Попрацюйте над постановкою», - пишуть в коментарях.

Група Go_A доопрацюванням пісні "Соловей" займалася спільно з продюсером і композитором Русланом Квінтою.

Новий варіант:

Попередній варіант:

Раніше, нагадаємо, Тарас Тополя заявив, що фіналіст українського відбору на Євробачення-2020 викликає у нього щире занепокоєння. Співак зазначив, що нам "впарюють етно", яке насправді зовсім не наше. Хоча і добре виконано, професійно і красиво.

"Ось ця пісня про Ванюшу, який ходить до дівчини, і готична естетика з образами у формі некромантських зіккуратів – це псевдо-етно. Це навіть не третьосортне укро-шароварне вариво, це – гірше. Це спроба впарити Європі патерн про Україну голодоморну, немічну", - написав лідер групи "Антитіла".

Він побачив в дівчині і Ванюші про яких співають Go-A певні образи, які показують реалії життя в Україні і Росії.

"Про знедолену дівчину і Ванюшу – її коханого, якого мама (народ) не хоче, але... нікуди не дінеться. Тому Ванюша все одно ходив, ходить і буде ходити до дівчини... Не здивуюся, якщо "Ванюша" (той, що на півночі) поставить на Євробаченні нам 12 балів. Все буде в контексті спецоперації. Дуже хочу помилятися", - підсумував співак.

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