Знаменита російська балерина Анастасія Волочкова показала, як тренується в залі

Цього разу Анастасія вирішила показати свою майстерність розтяжки і те, як вона займається перед черговим благодійним концертом, пише Politeka.net.

Як відомо, Анастасія славиться своїми провокаційними витівками перед шанувальниками. Часто рекламує дивні товари і навіть потрапляє в скандали через особисті відео в Instagram. Однак при цьому балерина не боїться критики і також хвалиться своїми тренуваннями в залі.

В цей раз вона представила короткий ролик, зроблений під час розминки. Примітно те, що Анастасія позувала в червоному костюмі, який надягає на кожну тренування.

Причому раніше цей наряд жорстко висміяли в мережі, зазначивши, що Волочкової пора купити щось краще. Щоб уникнути критики у свою адресу знову, передбачлива приховала можливість коментувати свої записи.

«Потрудитися я люблю💃😊 Дисципліна -моя вроджена якість з дитинства👍 Підтримання форми вимагає докладання зусиль і енерговитрат. Але це повага до тіла. Звичайно, чесати язиками легше, ніж ногами😂 Але я ніколи не шукала легких шляхів.👍💃💪🌺 Гарного продовження свята», – пише Анастасія.

Кілька днів тому скандальна балерина змінила відразу кілька варіантів своєї нової зачіски, причому миготіли також і синій і яскраво-помаранчеві перуки під час зміни іміджу. Після зірка представила вибір своєї зачіски, проте вже через добу зняла накладні пасма.

А потім артистка вирішила показати на своїй сторінці в Instagram серію фото, зроблених під час святкування свята 8-го березня і продемонструвати відразу кілька нарядів. Скандальна знаменитість вирішила влаштувати фотосесію біля букетом білих троянд, які так обожнює.

Сама балерина приміряла супер-коротке плаття, спеціально розстебнувши блискавку на декольте, а також похвалилася схудлою фігурою в піжамі з зображенням тигра, яку раніше неодноразово критииковали користувачі Instagram.

на Жаль, сьогодні шанувальники і хейтеры Волочкової змушені були мовчати - знаменитість приховала доступ до можливості прокоментувати її неоднозначну запис.

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