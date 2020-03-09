Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова показала, как тренируется в зале

В этот раз Анастасия решила показать свое мастерство растяжки и то, как она занимается перед очередным благотворительным концертом, пишет Politeka.net.

Как известно, Анастасия славится своими провокационными выходками перед поклонниками. Часто рекламирует странные товары и даже попадает в скандалы из-за личных видео в Инстаграм. Однако при этом балерина не боится критики и также хвастается своими тренировками в зале.

В этот раз она представила короткий ролик, сделанный во время разминки. Примечательно то, что Анастасия позировала в красном костюме, который надевает на каждую тренировку.

Причем ранее этот наряд жестко высмеяли в сети, отметив, что Волочковой пора купить что-то получше. Чтобы избежать критики в свой адрес снова, предусмотрительная скрыла возможность комментировать свои записи.

«Потрудиться я люблю💃😊 Дисциплина -мое прирожденное качество с детства👍 Поддержание формы требует приложения усилий и энергозатрат. Но это уважение к телу. Конечно, чесать языками легче, чем ногами😂 Но я никогда не искала легких путей.👍💃💪🌺 Хорошего продолжения праздника», – пишет Анастасия.

Несколько дней назад скандальная балерина сменила сразу несколько вариантов своей новой прически, причем мелькали также и синий и ярко-оранжевые парики во время смены имиджа. После звезда представила выбор своей прически, однако уже через сутки сняла накладные пряди.

А затем артистка решила показать на своей странице в Инстаграм серию фото, сделанных во время празднования праздника 8-го марта и продемонстрировать сразу несколько нарядов. Скандальная знаменитость решила устроить фотосессию возле букетов белых роз, которые так обожает.

Сама балерина примерила супер-короткое платье, специально расстегнув молнию на декольте, а также похвасталась похудевшей фигурой в пижаме с изображением тигра, которую ранее неоднократно критииковали пользователи Инстаграм.

Увы, сегодня поклонники и хейтеры Волочковой вынуждены были молчать - знаменитость скрыла доступ к возможности прокомментировать ее неоднозначную запись.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

А еще Politeka писала, бесстыжая Волочкова задрала балетную пачку и засветила пикантные места

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах