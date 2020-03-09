Відома українська телеведуча Леся Нікітюк після 8 березня показала знімок з лікарні і всіх спантеличила

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

«Моя ліжечко. #Тінадобрийвечір», - коротко йдеться у підписі.

Уточнимо, що на опублікованому знімку видно лікарняне ліжко, а на задньому плані сумку Никитюк, поряд з якою стоїть пляшка води.

Однак причини Никитюк озвучувати не стала, а її прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати – знімок телеведуча викинула в Сторіс.

Раніше ми писали, що українська телеведуча Леся Нікітюк вразила жартівливим фото, зробленим цілих сім років тому.

Сьогодні артистка вирішила показати в розділі Сторі Instagram незвичайне фото, зроблене ще під час роботи Лесі «Орлі Решке». На знімку втомлена Никитюк позувала поруч з колегою Андрієм Бедняковым, який також був ведучим даного туристичного шоу.

До речі, щоб підігріти інтерес до семирічного знімку, на якому Леся виглядає дещо повніше, а її обличчя інакше, артист вирішив жартома заявити, що вже тоді турбувався про коронавирусе. Фото було зроблено як раз в той самий момент, коли Бідняків чіпав лоб втомленою Лесі. Не втримавшись від жарти, Никитюк репостнула собі цей кадр на сторінку.

Проте, кадри були представлені в спеціальному Instagram-розділ і шанувальники не змогли їх прокоментувати.

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