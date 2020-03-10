Зірка серіалу «Свати» Тетяна Кравченко порадувала фанатів новим фото
Шанувальники серіалу, в якому актриса зіграла одну з головних ролей – Валюху Будьків, уважно стежать за улюбленими акторами, і чекають новин про новому сезоні.
У своєму миниблоге Instagram вона опублікувала знімок після чергового спектаклю. На фото вона позує в сукню леопардового забарвлення з об'ємним хутряним комір. В руках артистка тримає з подаровані шанувальниками букети квітів. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)
«Всім доброго ранку і гарного дня 😍», - написала вона.
Фото зібрало багато лайків та коментарів.
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«Обожнюю Вас ❤️❤️❤️ Ви крута, приголомшлива!!!», «Обожнюю», «Сама сама», «Добрий день улюблениця народів СНД», «Люблю!!!!», «Тетяна, ви як завжди приклад для наслідування, в оптимізмі», «Яка красуня», «Моя любимка. Люблю тебе», «Ви така чудова!», - захоплюються шанувальники актриси.
Також Кравченко запитують про серіалі «Свати».
«Коли будуть сваты7?», «Чекаємо новий Сватів», - пишуть в коментарях.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що серіал «Свати-7», зйомки якого почалися в Мінську, може з'явитися на екранах до кінця поточного року.
У новому сезоні герої у своїх фантазіях переносяться в XIX століття, де ведуть життя поміщиків. В одному з епізодів глядачі побачать Валю та Івана Будько в юності.
Так, песонаж Тетяни Кравченко в дитинстві зіграє 12-річна українська актриса Марія Тарасова, в якій, не дивлячись на юний вік, за плечима величезний досвід - 40 ролей.
Прем'єра серіалу “Свати” відбулася в 2008 році. Тоді це була 2-х серійна сімейна комедія.
Нагадаємо, що Тетяна Кравченко показала, як проводить вечір: «Жінка вогонь», з'явилося фото.
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