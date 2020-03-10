Меган Маркл і принц Гаррі останній раз вийшли у світ в якості герцогів Сассекських

Про це пише РБК.

Як відомо, Меган Маркл і принцц Гаррі вчора, 9 березня, відвідали святкову службу у Вестмінстерському абатстві.

За офіційною інформацією, захід був присвячений дню Співдружності націй.

Герцоги Сассекські засвітилися на публіці в компанії королеви Єлизавети II, принца Чарльза, його дружини Камілли, а також з Вільямом і Кейт Міддлтон.

Більш того, на святкову службу приїхав прем'єр Сполученого Королівства Борис Джонсон зі своєю супутницею Керрі Сімондс, а також багатьма іншими гостями.

Судячи з фотографій, опублікованих у соцмережах, Меган Маркл в останній раз "запалила". Схудла герцогиня роздавала всім привітальні посмішки, спілкувалася з гостями - як дорослими, так і дітьми.

Для останнього заходу в якості герцогині Меган Маркл вибрала сукні-міді смарагдового відтінку, вигідно подчеркнувшее її фігуру. А свій образ вона також доповнила накидкою від Emilia Wickstead і капелюшком з сітчастим бантом в тон до сукні.

Раніше ми розповідали про те, що Меган Маркл засікли з іншим. Інцидент стався в британському місті Дагенем.

Так, під час відвідування місцевого навчального закладу Меган Маркл виступила зі сцени. У цей момент на сцену вийшов хлопець, якого вона радісно посміхнулася. Хлопець порушив протокол королівської сім'ї і після рукостискання поцілував жінку. Його він пояснив тим, що Меган «дійсно красива».

«Сподіваюся, ви не проти того, що я обіймав вашу дружину. Я був просто приголомшений і вражений, побачивши, що вона приїхала в мою школу. Мені було приємно почути її мова і виступити перед нею. Вона дійсно надихає», - написав він у листі принцу Гаррі.

Нагадаємо, над принцом Гаррі нависла загроза, Маркл вивели на чисту воду: "Скоро всі забудуть...".

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