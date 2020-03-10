Учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала, як проводить час з дочкою Лаурою

Тільки вчора у зірки українського шоу-бізнесу відгримів концерт, а вже сьогодні показала, як збирається відсвяткувати вже пройдешнє 8 березня, інформує Рoliteka.net.

Так, на представленому кадрі зірка вирішила показати себе в ніжному-весняному образі і в такому ж стилі свою дочку Лауру. Слава розповіла, що з-за насиченого графіка вона не відзначала жіноче свято, проте збирається зробити це сьогодні.

«Сьогодні був дуже насичений день . Тільки потрапила додому . На сон 3 години 🤦🏽‍♀️ Моє 8 березня плавно переросло в 10 🤣 , а так хотілося вирвати день з календаря 🤣», – пише артистка під новим постом.

Шанувальники тут же відреагували:

«ШКОДА...що розійшлася з чоловіком. Діти залишилися сирітки. А іншому татові не потрібні чужі дітки. Ось молоді як надходять не думають. Але через ЧАС запитують...чому діти такі ? Що відбувається з ними? А я вам відповім. Немає справжньої батьківський ЛЮБОВІ», «Слава , ти мала на увазі - перевернути Календар ?😂 і знову 3 вересня ?😂😘😘😘», «Слава, я вас обожнюю: ваш голос, ваш талант! Ви просто справжня жінка! З минулим!!🌷😉😇».

Раніше Слава Камінська показала, як розважалася під час відпочинку перед концертом.Тільки вчора артистка представила цілу серію фото в нових образах і нарядах, спеціально підібраних для виходу в світ.

З'явившись на вулиці без макіяжу, Слава показала, як виглядає у реальному житті. Однак, за неприродного кадру виглядало це не зовсім вдало. Нагадаємо, часто шанувальники критикують славу за перебір з уколами краси і завжди просять зірку більше не робити губи, як вони виглядають неприродно.

В цей раз подібних коментарів не було, оскільки в розділі Сторі прихована можливість залишити коментарі.

Нагадаємо, Слава Камінська серйозно захворіла і вразила зовнішнім виглядом

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