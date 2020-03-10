Знаменита співачка Тіна Кароль поділилася пікантною підбіркою нових кадрів, зроблених під час концерту

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками фотозвітами і відео зі своїх виступів і сьогодні артистка вирішила представити в соціальній мережі Instagram фотозвіт з останнього концерту, повідомляє Politeka.

При цьому під час концерту, як з'ясувалося, Тіна вирішила змінити відразу кілька нарядів і навіть здивувала шанувальників неймовірною пластикою. Зірка похвалилася акробатичними трюками, як на спеціальній конструкції, так і поряд з двома танцюристами.

На доборі кадрів Тіна не тільки похвалилася фігурою в білосніжному халаті без зав'язок, але ще і блиснула на наступних фото в одному лише яскраво-зеленому комбінезоні з безліччю гудзиків і в перуці з коротким волоссям.

Найбільш привабливими вдалися кадри, зроблені під час акробатичних трюків співачки в мереживній боді, подчеркнувшем форми співачки.

До цього Тіна Кароль знову показала себе в чорній захисній масці, помітно стурбувавши фанатів.Як відомо, Тіна з'являється на різних заходах, не пов'язаних з фотосесіями в звичайних і навіть простих образах.

Однак, останнім часом з-за поширилася епідемії коронавіруса, артистку все частіше можна помітити на публіці або поруч з колегами в спеціальній захисній масці. І хоча доведено, що вона не зазищает від вірусу, а також потрібна швидше для хворих, зірка продовжує ходити в спеціальній чорній масці з фільтрами з боків.

Відзначимо, в такий же масці Тіна вперше з'явилася під час перельоту - зірка вирушила до сина на вихідні, щоб побачитися з Веніаміном і провести час разом.

А сьогодні на фан-сторінці зірки "Фантіни" з'явилися знімки, зроблені під час роботи співачки з колегами. Причому самі колеги були присутні без будь-якого захисту, тоді як Тіна залишалася у своїй масці і без макіяжу.

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