Знаменитая певица Тина Кароль поделилась пикантной подборкой новых кадров, сделанных во время концерта

Певица очень часто делится с поклонниками фотоотчетами и видео со своих выступлений и сегодня артистка решила представить в социальной сети Инстаграм фотоотчет с последнего концерта, сообщает Politeka.

При этом во время концерта, как выяснилось, Тина решила сменить сразу несколько нарядов и даже удивила поклонников невероятной пластикой. Звезда похвасталась акробатическими трюками, как на специальной конструкции, так и рядом с двумя танцорами.

На подборке кадров Тина не только похвасталась фигурой в белоснежном халате без завязок, но еще и сверкнула на следующих фото в одном лишь ярко-зеленом комбинезоне с множеством пуговиц и в парике с короткими волосами.

Наиболее привлекательными удались кадры, сделанные во время акробатических трюков певицы в кружевном боди, подчеркнувшем формы певицы.

До этого Тина Кароль снова показала себя в черной защитной маске, заметно обеспокоив фанатов.Как известно, Тина появляется на различных мероприятиях, не связанных с фотосессиями в обычных и даже простых образах.

Однако, в последнее время из-за распространившейся эпидемии коронавируса, артистку все чаще можно заметить на публике или рядом с коллегами в специальной защитной маске. И хотя доказано, что она не зазищает от вируса, а также нужна скорее для заболевших, звезда продолжает ходить в специальной черной маске с фильтрами по бокам.

Отметим, в такой же маске Тина впервые появилась во время перелета - звезда отправилась к сыну на выходные, чтобы увидеться с Вениамином и провести время вместе.

А сегодня на фан-странице звезды "ФанТина" появились снимки, сделанные во время работы певицы с коллегами. Причем сами коллеги присутствовали без какой-либо защиты, тогда как Тина оставалась в своей маске и без макияжа.

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